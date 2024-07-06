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В Шереметьево перенесли более 25 рейсов «Аэрофлота» из-за непогоды

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В аэропорту Шереметьево перенесли более 25 рейсов «Аэрофлота», вылетающих после 16:00 мск. Об этом свидетельствует онлайн-расписание аэропорта.

Днем 6 июля в «Аэрофлоте» сообщали о переносе времени вылета из столичных аэропортов части рейсов в связи с «неблагоприятными погодными условиями». Корректировка расписания потребовалась из-за позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов.

Также в пресс-службе авиакомпании предупредили об отмене рейсов на 7 июля, в том числе до Казани, Махачкалы и Оренбурга. Всего отменили семь рейсов из аэропортов Москвы.

Пассажиров пообещали переоформить на другие ближайшие рейсы, в том числе для транзитных маршрутов, если был куплен единый билет.

«Аэрофлот» изменил расписание рейсов в Московском регионе из-за погоды
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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

5 июля в Москве прошли ливни с грозой и градом. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский принимали рейсы с задержками. Росавиация сообщала о начале их штатной работы в 20:30 мск.

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Теги
Аэрофлот непогода Москва гражданская авиация задержка рейсов
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