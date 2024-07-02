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«Аэрофлот» опроверг данные о задержках рейсов из-за нехватки кадров

Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» располагает достаточным количеством персонала для обслуживания рейсов, данные о задержках из-за недостатка кадров не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе перевозчика.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы из-за нехватки бортпроводников. По его данным, в минувшие выходные в Шереметьево задержали около 330 рейсов на вылет и прилет, еще более 20 отменили. Телеграм-канал «Авиаторщина» назвал возможной причиной задержек больничные и отпускные сотрудников перевозчика.

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«Информация о количестве задержанных рейсов за прошедшие выходные дни, распространяемая рядом телеграм-каналов, не соответствует действительности. У «Аэрофлота» достаточно летного персонала (бортпроводников и пилотов) для выполнения производственной программы», — говорится в публикации пресс-службы.

В авиакомпании пояснили, что небольшая часть рейсов в пиковые дни, включая выходные, объединялась и выполнялась на широкофюзеляжных лайнерах.

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Теги
Аэрофлот задержки рейсов Шереметьево
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