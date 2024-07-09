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«Аэрофлот» опроверг информацию о «коллапсе» с бортпроводниками

«Аэрофлот» опроверг информацию о больничных у 1,5 тыс. бортпроводников
Компания опровергла сообщение телеграм-канала «Авиаторщина» об одновременном выходе на больничный 1,5 тыс. бортпроводников. Перевозчик называл данные о задержках рейсов в июне преувеличенными и подчеркивал, что персонала хватает
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Информация об одновременном выходе на больничный 1,5 тыс. бортпроводников авиакомпании «Аэрофлот» не соответствует действительности, эта цифра завышена в разы, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее телеграм-канал «Авиаторщина» сообщил, что компания решила сменить почти все руководство службы бортпроводников «из-за коллапса в конце июня». По его данным, в конце этого месяца на больничный одновременно вышли порядка 1,5 тыс. стюардов и стюардесс в знак протеста против внутрикорпоративной политики.

«Информация, распространяемая рядом телеграм-каналов и СМИ, о якобы 1500 больничных листах сотрудников департамента обслуживания на борту не соответствует действительности, что подтверждается документально, и с учетом в разы завышенной цифры является нелепой», — заявили агентству в пресс-службе авиакомпании.

«Аэрофлот» опроверг данные о задержках рейсов из-за нехватки кадров
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Вместе с тем «Аэрофлот» подтвердил планы «частично изменить» руководство департамента обслуживания на борту.

«Организационная структура компании учитывает в своей основе возможность карьерного роста и ротации руководителей внутри группы, а также преемственность и развитие, направленное на повышение эффективности и улучшение, в данном случае условий организации труда рядового и инструкторского состава летного персонала», — сообщили в компании.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

В начале июля телеграм-канал Baza сообщил, что «Аэрофлот» массово задерживает и отменяет рейсы из-за нехватки бортпроводников. По его данным, в последние выходные июня в московском аэропорту Шереметьево задержали около 330 рейсов на вылет и прилет, еще более 20 отменили. Телеграм-канал «Авиаторщина» тогда назвал возможной причиной задержек больничные и отпускные сотрудников «Аэрофлота».

В самой компании в ответ заявили, что информация о количестве задержанных рейсов не соответствует действительности и что перевозчику хватает бортпроводников и пилотов для перелетов.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Анастасия Серова
Аэрофлот бортпроводники болезнь
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