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Мост через Лену решили достроить на год быстрее

Вице-премьер Марат Хуснуллин сдвинул дату сдачи моста через Лену у Якутска с 2025 на 2024 год
Встреча Марата Хуснуллина с Айсеном Николаевым
Встреча Марата Хуснуллина с Айсеном Николаевым (Фото: Республика Саха / Facebook)

Мост через реку Лена в Якутии будет построен на год раньше запланированного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина. Такое решение было принято после рабочей встречи вице-премьера с главой Республики Саха Якутия Айсеном Николаевым.

«При этом перенос сроков завершения строительства с 2025 года на 2024 год и изменение финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования», — говорится в сообщении.

Пресс-служба главы Якутии сообщила, что правительство республики совместно с Минтрансом проработано изменение сроков завершения строительства Ленского моста. Там уточнили, что Ленский мост включен в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, которую президент Владимир Путин должен утвердить в сентябре 2020 года.

Сейчас Якутск и левобережная часть Якутии не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. Зимой автомобили передвигаются по зимнику, летом — на пароме. Николаев считает, что это является одним из сдерживающих факторов развития экономики республики.

В ноябре 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по строительству моста через реку Лену в районе Якутска.

Путин одобрил проект строительства моста через Лену
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Владимир Путин

В январе 2020 года власти Якутии объявили о подведении итогов конкурса по выбору компании-концессионера по проектированию и постройке моста: победителем стал консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС. Вице-премьер правительства Якутии Кирилл Бычков, курирующий этот проект, пояснил тогда, что постройка моста позволит обеспечить круглогодичный доступ к транспортной инфраструктуре для 83% населения Якутии, повысить качество жизни в регионе и сократить расходы местных жителей. По оценке якутских властей, после постройки моста стоимость потребительской корзины в регионе за счет удешевления доставки товаров может снизиться на 10% или даже больше, а региональный бюджет сэкономит на изменении логистики северного завоза более 4 млрд руб. в год.

«Рост объемов грузоперевозок может вырасти до 6 млн т, пассажиропоток — до 8 млн человек в год. Запуск в эксплуатацию моста может оказать совокупный положительный эффект на рост валовой региональный продукт республики в размере 3% ежегодно», — говорил тогда чиновник.

Ранее в декабре «дочка» ВИС, Восьмая концессионная компания оценивала стоимость строительства моста в 83,1 млрд руб.

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ВИС уже не первый раз берется за строительство мостов. В декабре 2017 года она начала строить мост через Обь в Новосибирске стоимость около 40 млрд руб., а в июне 2019 года заключила контракт на строительство моста через Калининградский залив стоимостью 35 млрд руб.

РБК направил запрос представителям Айсена Николаева, группы ВИС и «Ростеха».

Предполагается, что легковые автомобили через Лену смогут ездить по мосту бесплатно, для всех остальных транспортных средств (преимущественно грузовиков) оплата составит от 1 тыс. до 4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта. Длина моста — 3 км, а подходов к мосту — 11 км.

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Лена, мост, Марат Хуснуллин
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