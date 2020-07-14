Мост через Лену решили достроить на год быстрее

Вице-премьер Марат Хуснуллин сдвинул дату сдачи моста через Лену у Якутска с 2025 на 2024 год

Встреча Марата Хуснуллина с Айсеном Николаевым (Фото: Республика Саха / Facebook)

Мост через реку Лена в Якутии будет построен на год раньше запланированного срока, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-премьера Марата Хуснуллина. Такое решение было принято после рабочей встречи вице-премьера с главой Республики Саха Якутия Айсеном Николаевым.

«При этом перенос сроков завершения строительства с 2025 года на 2024 год и изменение финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования», — говорится в сообщении.

Пресс-служба главы Якутии сообщила, что правительство республики совместно с Минтрансом проработано изменение сроков завершения строительства Ленского моста. Там уточнили, что Ленский мост включен в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, которую президент Владимир Путин должен утвердить в сентябре 2020 года.

Сейчас Якутск и левобережная часть Якутии не имеют круглогодичной наземной транспортной связи с остальной Россией. Зимой автомобили передвигаются по зимнику, летом — на пароме. Николаев считает, что это является одним из сдерживающих факторов развития экономики республики.

В ноябре 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по строительству моста через реку Лену в районе Якутска.