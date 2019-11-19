Кремль сообщил о поручении Путина построить мост через Лену

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по строительству моста через реку Лена в районе Якутска. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Да, поручено представить предложения», — сказал представитель Кремля.

О том, что глава государства поддержал проект Ленского моста и дал распоряжение правительству ранее в Facebook сообщал глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, на сегодняшний день план организации строительства инфраструктуры сформирован, определен вариант прохождения трассы и проведены переговоры с потенциальными инвесторами.

Накануне «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену. На его реализацию будет потрачено 82,9 млрд руб, причем 47,8 млрд будет выделено из федерального бюджета.

В 2014 году строительство Ленского Моста ранее было отложено по причине начала строительства Крымского моста. В 2018 году проект был включен в разработанный Минэкономики план развития инфраструктуры.

