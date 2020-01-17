Консорциум ВИС и «Ростеха» получил право построить мост через Лену

Первый в Якутии мост через реку Лена, который должен обеспечить круглогодичную связь столицы региона с «большой землей», планируется ввести в строй в 2025 году

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

Власти Якутии объявили о подведении итогов конкурса по выбору компании-концессионера, которой предстоит спроектировать и построить мост через Лену в районе Якутска. Победителем стал консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС, сообщила пресс-служба главы Якутии и правительства республики.

«Поданная частная концессионная инициатива хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической. На сегодняшний день это единственное известное мне серьезное предложение инвестора, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами», — прокомментировал итоги конкурса вице-премьер правительства Якутии Кирилл Бычков, курирующий данный проект.

Первый в Якутии мост через Лену планируется ввести в строй в 2025 году.

Бычков пояснил, что постройка моста позволит обеспечить круглогодичный доступ к транспортной инфраструктуре для 83% населения Якутии, повысить качество жизни в регионе и сократить расходы местных жителей. По оценке якутских властей, после постройки моста стоимость потребительской корзины в регионе за счет удешевления доставки товаров может снизиться на 10% или даже больше, а региональный бюджет сэкономит на изменении логистики северного завоза более 4 млрд руб. в год.

«Рост объемов грузоперевозок может вырасти до 6 млн т, пассажиропоток — до 8 млн человек в год. Запуск в эксплуатацию моста может оказать совокупный положительный эффект на рост валовой региональный продукт республики в размере 3% ежегодно», — утверждает чиновник.