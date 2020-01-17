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Консорциум ВИС и «Ростеха» получил право построить мост через Лену

Первый в Якутии мост через реку Лена, который должен обеспечить круглогодичную связь столицы региона с «большой землей», планируется ввести в строй в 2025 году
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

Власти Якутии объявили о подведении итогов конкурса по выбору компании-концессионера, которой предстоит спроектировать и построить мост через Лену в районе Якутска. Победителем стал консорциум госкорпорации «Ростех» и группы ВИС, сообщила пресс-служба главы Якутии и правительства республики.

«Поданная частная концессионная инициатива хорошо проработана как с экономической стороны, так и с технической. На сегодняшний день это единственное известное мне серьезное предложение инвестора, обеспеченное всеми необходимыми ресурсами», — прокомментировал итоги конкурса вице-премьер правительства Якутии Кирилл Бычков, курирующий данный проект.

Первый в Якутии мост через Лену планируется ввести в строй в 2025 году.

Бычков пояснил, что постройка моста позволит обеспечить круглогодичный доступ к транспортной инфраструктуре для 83% населения Якутии, повысить качество жизни в регионе и сократить расходы местных жителей. По оценке якутских властей, после постройки моста стоимость потребительской корзины в регионе за счет удешевления доставки товаров может снизиться на 10% или даже больше, а региональный бюджет сэкономит на изменении логистики северного завоза более 4 млрд руб. в год.

«Рост объемов грузоперевозок может вырасти до 6 млн т, пассажиропоток — до 8 млн человек в год. Запуск в эксплуатацию моста может оказать совокупный положительный эффект на рост валовой региональный продукт республики в размере 3% ежегодно», — утверждает чиновник.

Позитивный эффект, по словам якутского вице-премьера, будет достигнут уже на этапе строительства, начало которого приведет к созданию новых рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджет и создаст стимул для социального и экономического развития региона.

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Ранее сообщалось, что стоимость строительства моста длиной 3 км составит с учетом НДС 83,1 млрд руб., из которых 54,2 млрд планируется получить из республиканского бюджета, а оставшиеся 28,9 млрд составят заемные средства. Предполагается, что проезд легковых автомобилей по мосту будет бесплатным, а для грузовиков оплата составит от 1 тыс. до 4 тыс. руб. в зависимости от категории.

В декабре 2019 года стало известно, что группа ВИС Игоря Снегурова, подавшая первую заявку на строительство моста, договорилась с «Ростехом» о создании консорциума, который займется реализацией проекта. Совладельцами Национальной инфраструктурной компании (НИК) станут сама группа ВИС и «дочка» «Ростеха» «РТ — Развитие бизнеса». Представитель группы ВИС сказал РБК, что доли партнеров в консорциуме распределятся так, что ВИС получит 66,6%, а «РТ — Развитие бизнеса» — 33,4%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Якутия, Якутск, Лена, мост
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