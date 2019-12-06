Появился первый претендент на строительство платного моста через Лену

Первым претендентом на строительство моста через Лену в Якутии, которое недавно одобрил президент, оказалась группа ВИС Игоря Снегурова. Конкурс на этот мост проводился еще в 2014 году, но проект отложили из-за Крымского моста

Река Лена. Вид на Якутский речной порт (Фото: Светлана Павлова / ТАСС)

Группа ВИС Игоря Снегурова подала первую заявку на строительство моста через реку Лену в Якутии, следует из материалов закупки. Сбор заявок на реализацию проекта продлится до 17 января 2020 года, других претендентов пока нет.

Тендер был объявлен 2 декабря, тогда же «дочка» ВИС, Восьмая концессионная компания, направила заявку на заключение концессионного соглашения с правительством Якутии. Она оценила стоимость моста в 83,1 млрд руб. (с НДС): 54,2 млрд руб. планируется получить из республиканского бюджета, оставшиеся 28,9 млрд — заемные средства. Предполагается, что концессия будет заключена на 25 лет.

Представитель ВИС подтвердил РБК подачу заявки, отказавшись от дальнейших комментариев до завершения конкурса. «Нам интересны проекты, которые отвечают миссии группы, — это реализация стратегических инфраструктурных проектов для развития России», — говорил Снегуров в интервью РБК в марте 2018 года. Через полгода после этого на Восточном экономическом форуме ВИС правительство Якутии и китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) подписали меморандум о строительстве дорожной инфраструктуры в республике, включая строительство моста через Лену.

Зачем нужен мост через Лену

Проект строительства моста через Лену с платной автодорогой получил поддержку президента Владимира Путина, заявил 18 ноября глава Якутии Айсен Николаев. «За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами», — написал тогда он в Facebook. РБК направил запрос в пресс-службу правительства Якутии.