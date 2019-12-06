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Появился первый претендент на строительство платного моста через Лену
Первым претендентом на строительство моста через Лену в Якутии, которое недавно одобрил президент, оказалась группа ВИС Игоря Снегурова. Конкурс на этот мост проводился еще в 2014 году, но проект отложили из-за Крымского моста
Река Лена. Вид на Якутский речной порт (Фото: Светлана Павлова / ТАСС)

Группа ВИС Игоря Снегурова подала первую заявку на строительство моста через реку Лену в Якутии, следует из материалов закупки. Сбор заявок на реализацию проекта продлится до 17 января 2020 года, других претендентов пока нет.

Тендер был объявлен 2 декабря, тогда же «дочка» ВИС, Восьмая концессионная компания, направила заявку на заключение концессионного соглашения с правительством Якутии. Она оценила стоимость моста в 83,1 млрд руб. (с НДС): 54,2 млрд руб. планируется получить из республиканского бюджета, оставшиеся 28,9 млрд — заемные средства. Предполагается, что концессия будет заключена на 25 лет.

Представитель ВИС подтвердил РБК подачу заявки, отказавшись от дальнейших комментариев до завершения конкурса. «Нам интересны проекты, которые отвечают миссии группы, — это реализация стратегических инфраструктурных проектов для развития России», — говорил Снегуров в интервью РБК в марте 2018 года. Через полгода после этого на Восточном экономическом форуме ВИС правительство Якутии и китайская China Railway Construction Corporation (CRCC) подписали меморандум о строительстве дорожной инфраструктуры в республике, включая строительство моста через Лену.

Зачем нужен мост через Лену

Проект строительства моста через Лену с платной автодорогой получил поддержку президента Владимира Путина, заявил 18 ноября глава Якутии Айсен Николаев. «За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определен вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами», — написал тогда он в Facebook. РБК направил запрос в пресс-службу правительства Якутии.

Из-за отсутствия моста Якутск — единственный из крупнейших городов России, который не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения с выходом на федеральную дорожную сеть. Зимой автомобили передвигаются по зимнику, летом — на пароме. «В целях ускоренного экономического роста Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия), повышения инфраструктурной связности территории и укрепления единого экономического пространства страны <...> приказываю по результатам предложения общества с ограниченной ответственностью «Восьмая концессионная компания» <...> принять решение о возможности заключения концессионного соглашения на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях», — говорится в приказе министра экономики республики Майи Даниловой от 2 декабря, с которым ознакомился РБК. В случае если в 45-дневный срок с момента объявления тендера (до 17 января 2020 года) не будут поданы другие заявки, концессионное соглашение будет заключено без конкурса с инвестором, выступившим с инициативой построить мост, то есть с «дочкой» ВИС.

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Согласно заявке «дочки» ВИС, мост планируется открыть к 2025 году, среди заявленных целей его строительства — обеспечить круглогодичную транспортную доступность к федеральной дорожной сети для 70% населения региона. ВИС уже не первый раз берется за строительство мостов. В декабре 2017 года она начала строить мост через Обь в Новосибирске стоимость около 40 млрд руб., а в июне 2019 года заключила контракт на строительство моста через Калининградский залив стоимостью 35 млрд руб.

Предполагается, что легковые автомобили через Лену смогут ездить по мосту бесплатно, для всех остальных транспортных средств (преимущественно грузовиков) оплата составит от 1 тыс. до 4 тыс. руб. в зависимости от категории и года реализации проекта. Длина моста — 3 км, а подходов к мосту — 11 км.

Какие еще есть претенденты на этот проект

Работа над проектом строительства моста через Лену начиналась еще в 2013 году. Тогда правительство Якутии провело тендер, по итогам которого в марте 2014 года победителем стала компания «Транспортные концессии Саха», но контракт с ней так и не был заключен. Тогда строительство моста оценивалось в 64 млрд руб., из них концессионеры должны были взять на себя только 15% этой суммы (9,6 млрд руб.), а оставшиеся 54,4 млрд руб. планировалось привлечь из федерального бюджета. Однако проект был заморожен, официальная причина его приостановки не называлась, но вместо моста через Лену правительство решило выделить средства на строительство Крымского моста через Керченский пролив, необходимость которого возникла после присоединения Крыма в 2014 году (обошелся в 228 млрд руб.).

«Тогда мы потратили существенные ресурсы на подготовку, вели переговоры с потенциальным генподрядчиком и было готово финансирование», — сказал РБК руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитала» Олег Панкратов (ВТБ контролирует компанию «Транспортные концессии Саха»). У компании сохраняется интерес к этому проекту, добавил он, но не стал комментировать возможность подачи заявки на тендер или партнерства с группой ВИС.

Об интересе к проекту заявлял и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. «Мы обязательно будем подавать заявку <...> планируем участие и ближневосточных, и азиатских фондов в этом проекте», — говорил тогда он. 5 декабря представитель фонда отказался от комментариев РБК.

Вице-премьер Максим Акимов в ноябре 2019 года говорил, что у моста через Лену может быть несколько инвесторов, не уточняя деталей. Проект строительства моста через Лену интересный, и участников тендера будет несколько, уверен гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Концепция [строительства и эксплуатации моста] очень жизнеспособная. И параметры возврата средств инвесторов за счет сбора с грузовых автомобилей выглядят привлекательно», — пояснил эксперт.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: река Лена, ВИС, строительство
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