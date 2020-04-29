Кабмин временно освободил от платежей за аренду кинотеатры и стоматологии

Кинотеатр «Октябрь», Москва (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Правительство России дало возможность кинотеатрам и стоматологическим клиникам оформить освобождение от платежей за аренду федерального имущества. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин, об этом сообщается на сайте кабмина.

«Освобождение будет действовать по платежам за апрель—июнь 2020 года», — говорится в сообщении. Мера должна поддержать представителей малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как уточняется в сообщении, большая часть компаний из пострадавших от коронавируса отраслей экономики уже получила возможность оформить льготы по аренде федерального имущества. Среди таких отраслей перечислены сферы туризма, бытовых услуг, негосударственных образовательных учреждений, гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в области культуры.