Попова сообщила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора отметила, что в последние 11 дней наблюдается лишь незначительный прирост новых случаев коронавируса. По ее словам, на сегодняшний день в России удалось остановить заболеваемость

Анна Попова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

В России остановили рост заболеваемости коронавирусом. Об этом главный санитарный врач России Анна Попова заявила в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, уже 11 дней наблюдается незначительный прирост новых случаев. «Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день», — сказала Попова.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

По данным оперативного штаба, к 13 мая всего в России зарегистрировано 252,2 тыс. зараженных коронавирусом, из них в настоящее них болеют 196,4 тыс. С начала распространения COVID-19 в России умерли 2305 человек, вылечились — 53,5 тыс.