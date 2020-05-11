Голикова сравнила смертность от COVID-19 в России и в мире

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Показатели летальности среди пациентов с COVID-19 в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке с участием президента Владимира Путина, передает ТАСС.

По ее словам, к этому привело снижение удельного веса пневмоний среди инфицированных — с 25% до 20,6%; быстрая госпитализация заболевших и уменьшение темпов приростов пациентов. «Все это позволило иметь достаточно низкие показатели летальности в Российской Федерации, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом», — сказала Голикова.

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