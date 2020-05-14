Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус

В московских поликлиниках разворачивается программа иммуноферментного анализа крови на коронавирус, которая позволит начать массовое тестирование жителей, заявил Сергей Собянин

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москвичи в скором времени будут получать приглашения пройти тестирование на коронавирус в поликлиниках, обследование по этим приглашениям будут проходить до 70 тыс. человек в неделю. Об этом на встрече с членами клинического комитета Москвы по COVID-19 заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал о развертывании в Москве системы иммуноферментного анализа (ИФА) крови. «Мы уже на этой неделе переходим к практической реализации этой программы. Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание», — пояснил мэр (цитата по ТАСС).

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По его словам, введение ИФА-технологии позволит уже в ближайшем будущем проводить 100 тыс. тестов в сутки, а в перспективе довести это количество до 200 тыс.

«Сегодня перед нами стоит следующая задача — выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки», — сказал Собянин.