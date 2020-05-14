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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин сообщил о планах массового тестирования москвичей на коронавирус

В московских поликлиниках разворачивается программа иммуноферментного анализа крови на коронавирус, которая позволит начать массовое тестирование жителей, заявил Сергей Собянин
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Москвичи в скором времени будут получать приглашения пройти тестирование на коронавирус в поликлиниках, обследование по этим приглашениям будут проходить до 70 тыс. человек в неделю. Об этом на встрече с членами клинического комитета Москвы по COVID-19 заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал о развертывании в Москве системы иммуноферментного анализа (ИФА) крови. «Мы уже на этой неделе переходим к практической реализации этой программы. Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание», — пояснил мэр (цитата по ТАСС).

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По его словам, введение ИФА-технологии позволит уже в ближайшем будущем проводить 100 тыс. тестов в сутки, а в перспективе довести это количество до 200 тыс.

«Сегодня перед нами стоит следующая задача — выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. В Москве появилась техническая возможность нарастить ИФА-диагностику до 100 тыс. исследований в сутки», — сказал Собянин.

Мэр уточнил, что в столице продолжат тестирование на коронавирус с помощью традиционного ПЦР-метода, для которого используются мазки со слизистых оболочек.

О начале эксперимента по иммуноферментному анализу крови Собянин заявил 28 апреля. Он пояснил тогда, что такой вид тестов более эффективен для лабораторных исследований крови и к ним уже приступило Министерство обороны. «В Москве мы тоже приступаем к такому эксперименту. Надеюсь, что он даст более реальную картину», — сказал мэр.

В Москве начнут тестировать на коронавирус по анализу крови из вены
Общество
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images

1 мая российская служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала отечественный тест для определения в крови антител к коронавирусу SARS-CoV-2. «Набор реагентов для иммуноферментного определения IgG-антител к антигену SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови SARS-СоV-2-IgG-ИФА был зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения», — сообщил тогда завлабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов. В реестр тест занесен под номером 42884, срок действия регистрации — до 1 января 2021 года.

Заммэра Анастасия Ракова 8 мая пояснила, что иммуноферментный анализ предполагает исследование венозной крови. По ее словам, новый метод будет широко внедрен в столице и позволит выявить не только заразившихся, которые находятся в острой стадии заболевания, но и уже переболевших коронавирусом.

Такой способ тестирования власти сначала предложат предприятиям, однако позднее планируют внедрить его на основе государственно-частного партнерства, указала заммэра. «Организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование — за счет средств города», — добавила она.

Скорость распространения коронавируса в России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, тесты, Сергей Собянин
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