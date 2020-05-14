Минобороны, ФСБ и Росгвардия получат почти ₽5 млрд на выплаты медикам

Среди получателей также оказались ФСИН, управделами президента и ФМБА. Больше половины из этой суммы правительство выделило Минобороны (2,77 млрд руб.), меньше всех получит Росгвардия — почти 93 млн руб.

Фото: Олег Иванов / РИА Новости

Правительство выделило более 4,8 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим в учреждениях, подведомственных Минобороны, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Росгвардии, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), управлению делами президента и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). Соответствующее распоряжение, подписанное исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, опубликовано на сайте кабинета министров.

В документе говорится, что выплаты положены медработникам, «в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, <...> непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция». Указанные лица получат надбавки за работу в период с апреля по июнь.

Больше половины из этой суммы правительство выделило Минобороны — 2,77 млрд руб. ФМБА получит 751,4 млн руб., ФСИН — почти 661 млн руб. В ФСБ поступит 334 млн руб., управделами президента выделили около 195 млн руб., а меньше всех получит Росгвардия — 92,98 млн руб.

Размер выплаты для врачей, которые оказывают скорую медицинскую помощь, составит 50 тыс. руб. ежемесячно. Для среднего и младшего медперсонала, а также для водителей машин «скорой» — 25 тыс. руб. Столько же получат военнослужащие и приравненные к ним лица, выполняющие аналогичные функции.