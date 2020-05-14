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Минобороны, ФСБ и Росгвардия получат почти ₽5 млрд на выплаты медикам

Среди получателей также оказались ФСИН, управделами президента и ФМБА. Больше половины из этой суммы правительство выделило Минобороны (2,77 млрд руб.), меньше всех получит Росгвардия — почти 93 млн руб.
Фото: Олег Иванов / РИА Новости
Фото: Олег Иванов / РИА Новости

Правительство выделило более 4,8 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим в учреждениях, подведомственных Минобороны, Федеральной службе безопасности (ФСБ), Росгвардии, Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), управлению делами президента и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). Соответствующее распоряжение, подписанное исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым, опубликовано на сайте кабинета министров.

В документе говорится, что выплаты положены медработникам, «в том числе военнослужащим и приравненным к ним лицам, иным работникам, <...> непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция». Указанные лица получат надбавки за работу в период с апреля по июнь.

Власти выделили на помощь малому и среднему бизнесу более 80 млрд руб.
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Больше половины из этой суммы правительство выделило Минобороны — 2,77 млрд руб. ФМБА получит 751,4 млн руб., ФСИН — почти 661 млн руб. В ФСБ поступит 334 млн руб., управделами президента выделили около 195 млн руб., а меньше всех получит Росгвардия — 92,98 млн руб.

Размер выплаты для врачей, которые оказывают скорую медицинскую помощь, составит 50 тыс. руб. ежемесячно. Для среднего и младшего медперсонала, а также для водителей машин «скорой» — 25 тыс. руб. Столько же получат военнослужащие и приравненные к ним лица, выполняющие аналогичные функции.

В свою очередь, врачи, работающие в стационарах с заразившимися коронавирусом пациентами, получат 80 тыс. руб. в месяц. Средний медицинский персонал, военнослужащие и приравненные к ним лица ежемесячно будут получать выплату в размере 50 тыс. руб., младший медперсонал, включая военнослужащих с аналогичными обязанностями, — 25 тыс. руб.

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Президент Владимир Путин в апреле установил дополнительные выплаты медикам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом. Для врачей предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Врачам скорой помощи положены выплаты в размере 50 тыс. руб., а фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин — по 25 тыс. руб. Эти выплаты освобождаются от налога на доход физических лиц (НДФЛ). Они будут поступать медработникам в течение трех месяцев (с апреля по июнь).

11 мая Путин на совещании с правительством заявил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медработников, хотя средства на эти цели уже были перечислены в регионы. Он дал четыре дня на закрытие этого вопроса и обещал лично проверить выполнение поручения региональными властями. «По имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах, а получили их на руки 56 тыс. человек. Это меньше половины из числа медработников, которым начислили такие выплаты», — сказал Путин.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Росгвардия, ФСБ, Минобороны, ФМБА, управделами президента, ФСИН
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