Путин сообщил о «закипевшей» после его слов работе по выплатам медикам

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин потребовал повысить исполнительскую дисциплину в регионах при выплате дополнительных средств медработникам, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, сейчас осталось только два или три региона, где медработники до сих пор не получили деньги. «Стоило обратить на это внимание — и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину», — сказал президент.

В апреле Путин поручил установить дополнительные выплаты медработникам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом. В течение апреля, мая и июня врачам должны выплачивать по 80 тыс. руб., среднему медперсоналу — 50 тыс. руб., младшему — 25 тыс. руб. Для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. Все эти выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

На совещании 11 мая Путин отметил, что специальные выплаты за апрель получили меньше половины медиков, хотя средства были уже отправлены в регионы.