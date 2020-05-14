В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших приближается к 1,3 тыс. Столица по-прежнему с большим отрывом занимает первое место по числу заразившихся и умерших

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве скончались 58 человек, заразившиеся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло отметки 1290. Москва с большим отрывом лидирует по этому показателю среди других регионов страны. На долю города приходится больше половины всех летальных случаев. Следом за Москвой идет Подмосковье с 226 жертвами и Санкт-Петербург, где скончались 63 человека.

Москва также занимает первое место и по числу случаев заражения. По последним данным в столице с начала пандемии заболели более 126 тыс. человек. Всего в стране зафиксировали 242 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.