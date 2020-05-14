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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших приближается к 1,3 тыс. Столица по-прежнему с большим отрывом занимает первое место по числу заразившихся и умерших
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве скончались 58 человек, заразившиеся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло отметки 1290. Москва с большим отрывом лидирует по этому показателю среди других регионов страны. На долю города приходится больше половины всех летальных случаев. Следом за Москвой идет Подмосковье с 226 жертвами и Санкт-Петербург, где скончались 63 человека.

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Катафалк рядом с медицинским центром &laquo;Новомосковский&raquo;

Москва также занимает первое место и по числу случаев заражения. По последним данным в столице с начала пандемии заболели более 126 тыс. человек. Всего в стране зафиксировали 242 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.

Утром 13 мая в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили, что в Москве за последние сутки был зафиксирован самый низкий показатель за почти две недели наблюдений.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Накануне днем Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило, что в Москве выздоровела 100-летняя пациентка, у которой ранее был диагностирован коронавирус. Женщину выписали из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА, где она проходила лечение, 13 мая, в день ее 100-летия

В агентстве рассказали, что пенсионерка заразилась коронавирусной инфекцией в другой больнице, где находилась на плановом лечении. В клинику ФМБА она поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и проходила там консервативную комплексную терапию.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, Москва
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