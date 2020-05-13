В Москве зафиксировали минимальный прирост заболевших COVID-19 с 1 мая

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки зафиксировали 4703 случая заражения коронавирусом, это самый низкий показатель за почти две недели наблюдений, следует из данных Telegram-канала столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

1 мая в столице выявили 3561 нового заболевшего. На следующий день количество заразившихся резко увеличилось — зафиксировали 5358 новых случаев. После этого ежедневный прирост заболевших колебался в диапазоне от 5,3 тыс. до 6,7 тыс. человек.

С момента начла эпидемии в Москве выявлено 126 004 случая заражения. Выздоровели 21 506 человек, скончались 1232.

В Подмосковье за последние сутки зафиксировали 962 случая заражения. Таким образом, число заболевших в области с начала эпидемии в России достигло 23 662 человека. Выздоровели 1745 человек, 226 заболевших умерли.