В Москве от коронавируса вылечилась столетняя пациентка

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В Москве врачи выписали из больницы женщину в возрасте 100 лет, у которой ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Женщину выписали из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА, где она проходила лечение, 13 мая, в день ее 100-летия, уточнили в агентстве.

«ФМБА России поздравляет Пелагею Михайловну с юбилеем и выздоровлением», — говорится в сообщении.

Заразилась коронавирусной инфекцией пациентка в другой больнице, где находилась на плановом лечении, сообщили в агентстве. В клинику ФМБА женщина поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и проходила там консервативную комплексную терапию.