Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13:59
Как новая инициатива Трампа может повлиять на биткоин Крипто, 17:19 Минкомсвязь увеличила мощности сайта госуслуг после слов Путина Общество, 17:16 Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его Общество, 17:16 Почему после снятия карантина ретейлеру придется еще хуже — Bloomberg Pro, 17:07 «Мой руки, будь дома, ок?»: Покрас Лампас развесил плакаты в Петербурге Стиль, 17:03 В Москве от коронавируса вылечилась столетняя пациентка Общество, 17:02 В правительстве раскрыли план оздоровления производителя Superjet Бизнес, 16:53 Канадский зоопарк возвращает панд в Китай из-за коронавируса Стиль, 16:52 Обращением Путина из-за вируса остались неудовлетворены 20% россиян Общество, 16:49 В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ЕГЭ Общество, 16:40 Стоимость ОСАГО привязали к штрафам. Главное об изменениях Авто, 16:40 Bloomberg составил рейтинг самых влиятельных поп-звезд мира на карантине Стиль, 16:40 Последствия COVID: компаниям США с малой капитализацией предсказали рост Quote, 16:38 Макс Кайзер: люди с низким достатком должны покупать биткоин каждый день Крипто, 16:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от коронавируса вылечилась столетняя пациентка

Фото: fmbaros.ru
Фото: fmbaros.ru

В Москве врачи выписали из больницы женщину в возрасте 100 лет, у которой ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Женщину выписали из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА, где она проходила лечение, 13 мая, в день ее 100-летия, уточнили в агентстве.

«ФМБА России поздравляет Пелагею Михайловну с юбилеем и выздоровлением», — говорится в сообщении.

Заразилась коронавирусной инфекцией пациентка в другой больнице, где находилась на плановом лечении, сообщили в агентстве. В клинику ФМБА женщина поступила с подтвержденным диагнозом COVID-19 и проходила там консервативную комплексную терапию.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 мая
Общество

Согласно последним данным, в России зафиксировали более 242,2 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них более 126 тыс. человек приходятся на Москву. За весь период эпидемии в стране выявили 2,2 тыс. смертельных случаев среди зараженных коронавирусом пациентов.

Ранее, 7 мая, от коронавируса вылечилась 94-летняя женщина в Приморском крае. По информации правительства региона, пациентка является ветераном Великой Отечественной войны.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Москва, пенсионеры, пожилые
Материалы по теме
Как в мире постепенно отменяют карантин из-за коронавируса. Фоторепортаж
Общество
В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter