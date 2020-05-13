Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 21,5 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве общее число выздоровевших больных, у которых ранее подтвердили коронавирус, выросло до 21 506 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на сайте московской мэрии.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1864 человека», — уточнила вице-мэр.



Накануне Ракова заявила о 1820 заболевших, которые вылечились в Москве за сутки.

53 пациента с коронавирусом в столице за прошедшие сутки умерли, всего в городе с начала эпидемии умерли 1232 заболевших.

По последним опубликованным данным оперативного штаба города, в Москве выявили 121 301 заболевшего коронавирусной инфекцией. Это наибольшее число зараженных среди всех регионов России.