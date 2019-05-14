Куйвашев пригласил к себе сторонников и противников храма в Екатеринбурге

Куйвашев пригласил к себе сторонников и противников храма в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram прокомментировал прошедшие в Екатеринбурге протесты против строительства храма святой Екатерины на месте сквера около Театра драмы.

По словам Куйвашева, его главная задача — «добиться мира, спокойствия и понимания». Он предложил организовать прямой разговор сторонников и противников строительства храма и выразил готовность стать в нем посредником. «Сегодня в 16:00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны. <…> Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что в сложившейся ситуации можно понять и верующих, для которых восстановление храма — это «вопрос, который поднимается из года в год», и противников строительства, которые стремятся «сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга».

Во время акции протеста, которая прошла в Екатеринбурге вечером 13 мая, произошли столкновения сторонников и противников строительства храма. По данным СМИ, пострадали несколько человек, одного задержали. Протестующие обрушили забор, который ранее был поставлен на месте стройки, и заняли сквер, откуда их затем вытеснили сторонники строительства.