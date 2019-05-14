В Екатеринбурге прошли задержания во время протеста против стройки храма

В Екатеринбурге прошли задержания во время протеста против стройки храма

В Екатеринбурге во время столкновений сторонников и противников строительства храма Св. Екатерины задержали одного человека. Об этом сообщает местный портал 66.RU.

По его данным, в потасовках со стороны сторонников участвовали бойцы местного клуба единоборств. Первоначально сотрудники полиции не вмешивались в ситуацию, а только выводили людей за периметр. Затем корреспондент портала добавил, что полицейские задержали одного человека.

Очевидцы сообщили изданию, что несколько человек пострадали. Портал E1 также сообщает, что полицейские задержали одного человека, а еще одного отправили в больницу.

РБК-Екатеринбург сообщает, что спортсмены вытеснили противников строительства храма за пределы огороженной площадки.

Митингующие выступают против строительства храма Св. Екатерины на месте сквера, расположенного около Театра драмы. Первоначально его хотели возвести на площади Труда, а затем на насыпном острове в акватории городского пруда.