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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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В Екатеринбурге прошли задержания во время протеста против стройки храма

В Екатеринбурге во время столкновений сторонников и противников строительства храма Св. Екатерины задержали одного человека. Об этом сообщает местный портал 66.RU.

По его данным, в потасовках со стороны сторонников участвовали бойцы местного клуба единоборств. Первоначально сотрудники полиции не вмешивались в ситуацию, а только выводили людей за периметр. Затем корреспондент портала добавил, что полицейские задержали одного человека.

Очевидцы сообщили изданию, что несколько человек пострадали. Портал E1 также сообщает, что полицейские задержали одного человека, а еще одного отправили в больницу.

РБК-Екатеринбург сообщает, что спортсмены вытеснили противников строительства храма за пределы огороженной площадки.

Митингующие выступают против строительства храма Св. Екатерины на месте сквера, расположенного около Театра драмы. Первоначально его хотели возвести на площади Труда, а затем на насыпном острове в акватории городского пруда.

Храм должны построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. При этом в прокуратуру поступали жалобы по поводу его возведения на территории сквера. Однако прокуратура не нашла причин для того, чтобы его запретить, сославшись на постановления администрации города и решения городской думы. Для строительства собора статус территории перед театром изменят.

Теги: Екатеринбург, акция протеста, Храм, Строительство
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