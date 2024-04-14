Глава Курганской области призвал жителей региона «уходить засветло»

Губернатор Шумков сообщил, что на фоне сложной ситуации с подъемом уровня воды в Тоболе жители Курганской области должны немедленно эвакуироваться с подтопляемых территорий. Уровень воды вырос на 25 см всего за два часа

Установка водоналивных дамб в Кургане (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Жителям Курганской области необходимо немедленно эвакуироваться из подтопляемых территорий. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

«Очень сложная ситуация с подъемом воды прогнозируется на эту ночь... Нужно уходить засветло. Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее», — предупредил он. По словам губернатора, ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и люди могут не успеть среагировать. Кроме того, энергетики вынуждены при подходе воды отключать освещение, чтобы избежать несчастных случаев.

Уровень воды в Тоболе вырос на 25 см за два часа, до 532 см, рассказал Шумков. «Зарядил дождь, что даёт дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства», — отметил он.

Утром мэрия Кургана сообщала, что уровень воды на территории Кургана вырос на 75 см за сутки, до 491 см.

Чуть ранее губернатор написал, что на реке Тобол в селе Темляково Курганской области смыло деревянный мост, его несет течением к Кургану.

МЧС Курганской области сообщало, что в Звериноголовском, Притобольном, Куртамышском районах остаются подтопленными 304 жилых дома, 473 приусадебных участка. Сотрудники ведомства продолжают укладку водоналивных дамб на трех участках в Кургане, длина конструкций составляет 1 км.

Вечером 13 апреля в селах Бараба, Лаптево, Ново-Затобольное, Темляково Кетовского округа Курганской области из-за наступающего паводка началась предупредительная эвакуация.

На прошлой неделе в Кургане из-за угрозы наводнения объявили режим ЧС и призвали жителей в эвакуации. Пик паводка в регионе ожидается 14–15 апреля.

Материал дополняется.