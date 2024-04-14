В Курганской области течение смыло мост через Тобол и понесло его к Кургану

На Тоболе течение смыло мост и унесло к Кургану

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В селе Темляково Курганской области на реке Тобол смыло деревянный мост, теперь его несет течением к Кургану, сообщил глава региона Вадим Шумков в телеграм-канале.

«Это создает риск затора. МЧС поставлена задача вытащить эти куски из воды, пока они не создали преграды для воды», — добавил губернатор.

В деревне Лаптева сильным течением сорвало понтонный мост, но крепления еще держат его у берега. По словам Шумкова, МЧС и округу поставили задачу принять все меры, чтобы его закрепить и достать из воды.

Агентство «РИА Новости» сообщило, что местные жители пытаются привязать понтонный мост, чтобы его не утащило в реку. Этот мост — единственная переправа на другой берег Тобола.

Утром мэрия Кургана сообщила, что уровень воды в реке Тобол достиг 491 см. По словам Шумкова, за ночь уровень Тобола вырос на 54 см и составляет уже почти 5 м. При 6 м, добавил он, начнется подтопление правобережной части реки и низкой части левого берега. По состоянию на 12:30 мск уровень Тобола вырос до 532 см.

«Собирайте родственников, документы, ценные вещи и уходите заранее. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать», — призвал Шумков местных жителей.