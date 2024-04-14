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Наводнения в России ,  
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Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос на 75 см за сутки

Мэрия Кургана сообщила о росте уровня реки Тобол у города на 75 см за сутки
Сюжет
Наводнения в России

Уровень воды в реке Тобол на территории Кургана вырос на 75 см за сутки, достигнув отметки в 491 см, следует из сообщения мэрии города.

«На 8:00 (6:00 мск) уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 491 см. Изменение за два часа — +15 см», — уточнили в пресс-службе мэрии.

На это же время 13 апреля уровень воды составлял 416 см, разница между двумя значениями — 75 см.

Губернатор региона Вадим Шумков сообщил утром 14 апреля, что уровень реки Тобол за ночь вырос на 54 см и составляет уже почти 5 м. При 6 м, уточнил он, начнется подтопление правобережной части реки и низкой части левого берега. «Последние два часа вода добавляется по 20 см. Течение заметно усиливается. Вода пошла на город», — рассказал Шумков.

Он призвал жителей Курганской области не выжидать и «уходить немедленно», покидая все подтапливаемые места.

Вода зашла на территорию трех сел в Курганской области
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

8 апреля в Кургане из-за угрозы наводнения объявили режим чрезвычайной ситуации и призвали жителей эвакуироваться. По состоянию на 14 апреля в трех муниципальных округах региона — Зериноголовском, Притобольном и Куртамышском — подтопленными остаются 304 жилых дома и 473 приусадебных участка.

В ночь на 14 апреля в четырех селах Кетовского округа Курганской области началась предупредительная эвакуация. Власти вывезли жителей из населенных пунктов Бараба, Лаптево, Ново-Затобольное и Темляково из-за наступающего паводка. Пик роста уровня воды в Тоболе ожидают к 14–15 апреля.

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Курган Курганская область паводки
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