Губернатор сообщил, сколько «большой воде» осталось до Кургана

Курган (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«Большая вода» придет в Курган, преодолев 50 км, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков на пресс-подходе. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пока скорость движения воды — 15–20 километров в сутки. Но мы не можем предсказать, будет это медленнее или быстрее», — цитирует агентство Шумкова.

Течение Тобола усиливается, паводок может начаться быстрее, отметил губернатор.

В своем телеграм-канале Шумков заявил о подходе паводка к населенному пункту Бараба, который находится в 28 км от Кургана. Губернатор призвал жителей села эвакуироваться.

Из-за угрозы паводков в Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС, власти призвали к эвакуации жителей населенных пунктов вдоль Тобола.

Курганский губернатор Вадим Шумков заявил, что, если в Тоболе уровень воды достигнет 14 м, необходимо будет эвакуировать около 280 тыс. человек. 11 апреля уровень воды в реке в районе села Звериноголовского достиг «неблагоприятной» отметки 10 м.

13 апреля губернатор области заявил, что резкий подъем воды в реке Тобол в Кургане начнется в ближайшие несколько дней, правобережной части города грозит затопление. Пик паводка в регионе ожидают 14–15 апреля.