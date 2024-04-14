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Наводнения в России ,  
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Уровень реки Урал у Оренбурга не повышался десять часов

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга не повышался десять часов
Сюжет
Наводнения в России

Уровень воды в реке Урал к 06:00 по местному времени (04:00 мск) составлял 1187 см, это значение не менялось на протяжении десяти часов, сообщила администрация Оренбургского района в телеграм-канале.

Уровень воды во впадающей в Урал реке Сакмара близ села Татарская Каргала также не изменился и достигал 743 см, уточнили в районной администрации.

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Оренбург

К полудню 13 апреля по московскому времени уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос до 1183 см. За два часа он поднялся на 2 см. К 18:00 мск того же дня он достиг 1187 см.

Паводки в Оренбургской области начались в конце марта. Населенные пункты в регионе оказались затоплены, сильнее других пострадал город Орск, где 5 апреля прорвало дамбу. Затем вода двинулась вниз по течению Урала, на Оренбург.

По данным правительства области, к вечеру 13 апреля в Оренбурге оказались подтоплены 3,5 тыс. домов и 7,6 тыс. приусадебных участков. Утром 14 апреля первый замглавы администрации Оренбурга Алексей Кудинов сообщил журналистам, что за сутки в городе затопило еще около 1 тыс. домовладений и 2 тыс. приусадебных участков, передает ТАСС.

На фоне критического положения в Оренбурге объявили эвакуацию, из опасных подтопленных мест вывезли более 1,5 тыс. жителей. Накануне областной губернатор Денис Паслер сообщил, что в городе начался пик паводка. В Орске вода, напротив, начала отступать.

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Теги
Оренбургская область Оренбург Урал уровень воды паводки
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