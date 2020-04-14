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Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Для этого было разработано специальное приложение, которое будет установлено на смартфоне у каждого водителя такси. Несколько сервисов заказа такси сообщили РБК о том, как будет внедряться это нововведение
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Водители столичных сервисов заказа такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для передвижения по городу, с помощью приложения «Помощник Москвы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина.

По его словам, при заказе такси пассажиры не должны будут вводить в мобильных приложениях цифровой пропуск (код). Его будут проверять в автомобиле с помощью приложения «Помощник Москвы». Оно, как уточнил Пронин, будет установлено на смартфоне каждого водителя. «Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», — рассказал он.

При этом, по словам замглавы столичного Дептранса, по дороге автомобиль могут остановить сотрудники полиции для проверки у всех пассажиров паспортов и пропусков. Они будут сверять указанный в коде маршрут и маршрут такси; в случае несовпадения пассажиру выпишут штраф.

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Генеральный директор сервиса такси Gett Анатолий Сморгонский в разговоре с РБК прокомментировал это нововведение. По его словам, чтобы уменьшить вероятность отмены поездки и для минимального контакта между пассажиром и водителем, поле для ввода цифрового кода появится в приложении Gett. Его нужно ввести, чтобы вызвать такси. Сморгонский добавил, что для водителей код отобразится в комментарии к заказу, они смогут проверить его в приложении «Помощник Москвы». Если пропуск будет недействительным, водитель позвонит пассажиру и отменит заказ.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили РБК, что сервис направил полученную от столичного Депртанса информацию всем своим партнерам — индивидуальным предпринимателям, таксопаркам и их водителям. «При этом система проверки должна быть прозрачной для всех участников — и для перевозчиков, и для пользователей сервисов, и для правоохранительных органов. Для этого мы запросили дополнительные разъяснения от Департамента транспорта по регламенту работы такой системы», — говорится в сообщении.

Также в «Яндекс.Такси» добавили, что его партнеры уже получили уведомления и разъяснения о том, как водители могут быстро оформить цифровые пропуска для выполнения перевозок до конца апреля.

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Представитель «Ситимобил» сообщил РБК, что компания доведет информацию об установленном московским Дептрансом порядке проведения процедуры проверки цифровых пропусков пассажиров до партнеров. «Ситимобил» неукоснительно соблюдает требования регулирующих органов и особенно внимательно относится ко всем процедурам, связанным с предотвращением дальнейшего распространения коронавирусной инфекции», — отметили в компании.

Сервис заказа такси «Везет» подтвердил РБК получение соответствующего письма от столичных властей. «Согласно письму заместителя руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина, проверка будет осуществляться через приложение «Помощник Москвы», — заявили в пресс-службе агрегатора.

Там уточнили, что оповещение перевозчиков начнется утром 15 апреля. «Все водители, подключенные к платформе «Везет», получат информационное сообщение о необходимости скачать данное приложение и зарегистрироваться на платформе через государственный регистрационный знак легкового такси», — отметили в «Везет».

О введении режима спецпропусков власти Москвы и Подмосковья сообщили 10 апреля. Оформление пропусков началось в понедельник, 13 апреля. С 15 апреля они станут обязательными. Пропуск будет необходим для поездок на работу на любом виде транспорта (в том числе личном), посещения медицинских учреждений или в иных целях (поездок в магазин или на дачу).

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров. «Если у пассажира нет такого цифрового кода, то они его не повезут», — сказал он. Немерюк отметил, что сами таксисты также получат пропуск, так как трудятся в работающей во время эпидемии организации.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Гаяна Демурина, Михаил Юшков
Теги: такси, пропуск, коронавирус
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