Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Для этого было разработано специальное приложение, которое будет установлено на смартфоне у каждого водителя такси. Несколько сервисов заказа такси сообщили РБК о том, как будет внедряться это нововведение

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Водители столичных сервисов заказа такси будут проверять у пассажиров пропуска, необходимые для передвижения по городу, с помощью приложения «Помощник Москвы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина.

По его словам, при заказе такси пассажиры не должны будут вводить в мобильных приложениях цифровой пропуск (код). Его будут проверять в автомобиле с помощью приложения «Помощник Москвы». Оно, как уточнил Пронин, будет установлено на смартфоне каждого водителя. «Вы садитесь в машину, показываете пропуск водителю, его проверяет приложение. Если код действителен, вы едете к месту назначения», — рассказал он.

При этом, по словам замглавы столичного Дептранса, по дороге автомобиль могут остановить сотрудники полиции для проверки у всех пассажиров паспортов и пропусков. Они будут сверять указанный в коде маршрут и маршрут такси; в случае несовпадения пассажиру выпишут штраф.

Генеральный директор сервиса такси Gett Анатолий Сморгонский в разговоре с РБК прокомментировал это нововведение. По его словам, чтобы уменьшить вероятность отмены поездки и для минимального контакта между пассажиром и водителем, поле для ввода цифрового кода появится в приложении Gett. Его нужно ввести, чтобы вызвать такси. Сморгонский добавил, что для водителей код отобразится в комментарии к заказу, они смогут проверить его в приложении «Помощник Москвы». Если пропуск будет недействительным, водитель позвонит пассажиру и отменит заказ.