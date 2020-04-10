В Подмосковье введут режим пропусков и усилят патрули полиции

Андрей Воробьев (Фото: andreyvorobiev / instagram.com)

В Подмосковье поэтапно будет введен пропускной режим. Об этом в обращении к жителям региона объявил губернатор Андрей Воробьев.

Зарегистрироваться для получения пропуска можно будет на портале государственных и муниципальных услуг. «Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода — ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает», — сказал губернатор.

В регионе вводится усиление сотрудников полиции, Росгвардии и ГИБДД. Они будут проверять граждан на улицах и выяснять причину выхода из дома. «Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом», — заключил Воробьев.

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