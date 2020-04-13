В депздраве Москвы назвали число лечащихся на дому больных с COVID-19

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В Москве более 6 тыс. заразившихся коронавирусом проходят лечение на дому. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.

«При этом число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», — говорится в сообщении.

В депздраве отметили, что в Москве провели более 315 тыс. тестов на наличие вируса за два с половиной месяца. Сейчас анализы берут у всех пациентов с ОРВИ, больных с пневмонией, проживающих с ними людей и тех, кто находится в группе риска, в частности у жителей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. По данным департамента, за последние три недели на дому сделали свыше 160 тыс. тестов.

В конце марта столичные власти разрешили лечиться на дому больным с коронавирусом, заболевание которых протекает в легкой форме. Врачи скорой помощи должны оценить состояние пациента и решить, оставить его дома или госпитализировать.