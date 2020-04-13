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Путин заявил о не пройденном даже в Москве пике эпидемии коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пик эпидемии коронавируса в России, в частности в Москве, еще не пройден. Об этом на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране сообщил президент Владимир Путин.

По его словам, по сравнению с другими государствами ситуация с инфекцией в России «выглядит пока, во всяком случае, гораздо более предпочтительно». Он отметил, что это стало результатом организации здравоохранения в России, подготовки медперсонала.

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Путин заявил, что в стране очень много проблем и «хвастаться нечем и ни к чему», поэтому не нужно расслабляться. «Как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве», — сказал он.

Президент отметил, что меры, введенные столичными властями, оправданны. Путин добавил, что главное, чтобы технические и административные вопросы отработали до конца, чтобы у граждан не возникали проблемы.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России средний показатель заболеваемости составляет 12,5 человека на 100 тыс. жителей. Она отметила, что лидерами по этому показателю оказались Москва и Подмосковье, Коми, Мурманская область и Санкт-Петербург. По ее словам, остальные регионы отстают от среднего показателя по стране. Всего в России с начала распространения заболевания выявили свыше 18 тыс. зараженных коронавирусом, 148 человек умерли.

Власти Москвы ввели в столице систему цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Их начали оформлять 13 апреля, а с 15-го они станут обязательными.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Владимир Путин, коронавирус
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