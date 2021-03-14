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Пандемия коронавируса ,  
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В Чехии сообщили о сокращении объемов поставок вакцины AstraZeneca на 40%

Чехии удалось договориться с AstraZeneca о сокращении поставок ее вакцины на 40% при снижении на 73% для ЕС. В то же время ряд стран приостановил использование препарата после сообщений о случаях нарушения свертываемости крови
Фото: Libor Plihal / CTK / Global Look Press
Фото: Libor Plihal / CTK / Global Look Press

Компания AstraZeneca на 40% снизит поставки своей вакцины от коронавируса в Чехию, говорится в сообщении проекта Минздрава республики «Умный карантин» в Twitter.

«У нас есть первые результаты переговоров с компанией AstraZeneca. Для ЕС она сократит поставки на 73%, а для Чехии только на 40%! На следующей неделе в страну поступит 9,6 тыс. доз вакцины вместо 16,8 тыс. Через неделю вместо обещанных 88 тыс. мы получим лишь 10,8 тыс. доз вакцины, однако в конце месяца поступит 99,8 тыс. доз», — сообщили в чешском Минздраве.

В первом квартале 2021 года AstraZeneca на 10 млн доз уменьшит свои поставки вакцины против коронавируса в страны Евросоюза, сообщал Reuters. Вместо запланированных 40 млн компания обеспечит 30 млн доз. В AstraZeneca дефицит европейских поставок объяснили более низкими, чем ожидалось, объемами производства.

В конце февраля президент Чехии Милош Земан попросил президента Владимира Путина начать поставки вакцины «Спутник V». При этом, он заявлял, что для ободрения использования препарата будет достаточно решения национального регулятора и задействовать аналогичный орган ЕС не потребуется.

В AstraZeneca подтвердили задержки в поставках вакцины в Европу
Общество
Фото:Fabian Bimmer / Reuters

В то же время ряд стран, в том числе Болгария, Дания, Норвегия, Ирландия, Эстония, Болгария и Таиланд, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Это произошло после сообщений о серьезных осложнениях после прививки. Так, в Австрии одна женщина скончалась из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а у другой привившейся развилась тромбоэмболия легочной артерии. В Норвегии один человек после вакцинации препаратом AstraZeneca умер от кровоизлияния в мозг, еще трое находятся в тяжелом состоянии из-за появления тромбов, кровотечения и низкого уровня тромбоцитов.

В то же время во всех странах, отложивших использование препарата AstraZeneca, отметили, что пока нет доказательств связи вакцинации с нарушениями свертываемости крови и образованием тромбов. В самой компании также заявили об отсутствии подтверждений подобных рисков и отметили, что данные третьей фазы испытаний подтвердили безопасность применения препарата.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
AstraZeneca Чехия вакцинация коронавирус
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