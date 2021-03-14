В Чехии сообщили о сокращении объемов поставок вакцины AstraZeneca на 40%

Чехии удалось договориться с AstraZeneca о сокращении поставок ее вакцины на 40% при снижении на 73% для ЕС. В то же время ряд стран приостановил использование препарата после сообщений о случаях нарушения свертываемости крови

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Компания AstraZeneca на 40% снизит поставки своей вакцины от коронавируса в Чехию, говорится в сообщении проекта Минздрава республики «Умный карантин» в Twitter.

«У нас есть первые результаты переговоров с компанией AstraZeneca. Для ЕС она сократит поставки на 73%, а для Чехии только на 40%! На следующей неделе в страну поступит 9,6 тыс. доз вакцины вместо 16,8 тыс. Через неделю вместо обещанных 88 тыс. мы получим лишь 10,8 тыс. доз вакцины, однако в конце месяца поступит 99,8 тыс. доз», — сообщили в чешском Минздраве.

В первом квартале 2021 года AstraZeneca на 10 млн доз уменьшит свои поставки вакцины против коронавируса в страны Евросоюза, сообщал Reuters. Вместо запланированных 40 млн компания обеспечит 30 млн доз. В AstraZeneca дефицит европейских поставок объяснили более низкими, чем ожидалось, объемами производства.

В конце февраля президент Чехии Милош Земан попросил президента Владимира Путина начать поставки вакцины «Спутник V». При этом, он заявлял, что для ободрения использования препарата будет достаточно решения национального регулятора и задействовать аналогичный орган ЕС не потребуется.