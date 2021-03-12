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СМИ узнали о сокращении поставок доз вакцин AstraZeneca в ЕС

Англо-шведская компания AstraZeneca на 10 млн доз уменьшит свои поставки вакцины против коронавируса в страны Европейского союза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на распространенный среди европейских чиновников документ от 10 марта.

В нем указывается, что в страны Евросоюза в первом квартале 2021 года будет постановлено 30 млн доз вакцин от коронавируса, вместо запанированных 40 млн. Агентство пишет, что в апреле производитель поставит в ЕС еще 20 млн доз препарата. Прогноз на май и июнь в документе не приводится.

В ВОЗ ответили на отказ от вакцины AstraZeneca в нескольких странах ЕС
Общество

Источник Reuters объяснил, что сокращение поставок вызвано трудностями, которые связаны с работой глобальной системы снабжения.

После сообщений о развитии у привившихся препаратом AstraZeneca тромбоэмболии легочной артерии, около десяти стран ЕС приостановили применения вакцины против коронавируса этой компании AstraZeneca. В их числе Австрия, в Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия и другие.

Позднее в AstraZeneca заверили, что в ходе исследований их вакцина показала хорошую эффективность и переносимость пациентами. В то же время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что в настоящее время продолжает расследовать случаи в ЕС, когда после инъекции вакциной AstraZeneca у пациентов были зарегистрированы тромбоэмболические осложнения.

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