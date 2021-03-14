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Пандемия коронавируса ,  
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В Еврокомиссии заявили об ошибках в стратегии вакцинации от COVID-19

Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что при заказе препаратов были допущены ошибки. Он также отметил, что европейский подход отвечает интересам более богатых государств

При заказе вакцины в рамках прививочной кампании в ЕС были допущены ошибки, считает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Об этом он рассказал в интервью Tagesspiegel.

«Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки», — сказал Тиммерманс, уточнив, однако, что совместный заказ вакцин в ЕС был правильным решением.

При этом Тиммерманс считает, что европейский подход в этом вопросе «отвечает интересам более богатых государств», таких как Германия.

Первый замглавы Еврокомиссии также подчеркнул, что итоги прививочной кампании необходимо подводить только после завершения пандемии. «Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не так, а что сделали правильно», — пояснил Тиммерманс.

В ЕС заявили о нежелании быть «козлами отпущения» из-за поставок вакцины
Политика
Фото:Thanh Hue / Reuters

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что сбои в программе вакцинации произошли из-за поздней выдачи разрешений на использование вакцин, а также излишне оптимистичных ожиданий на фоне запуска массового производства. «Мы были чересчур оптимистичны насчет массового производства и, возможно, слишком уверены в том, что заказанные препараты придут вовремя. Нам надо спросить себя, почему так случилось», — поясняла она.

При этом Еврокомиссия устала «быть козлом отпущения» из-за медленных темпов вакцинации от COVID-19, заявляла фон дер Ляйен.

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BioNTech создала союз для ликвидации дефицита вакцин в Европе
Общество
Фото:Lisi Niesner / Reuters

ЕС столкнулся с перебоями в поставках вакцины от коронавируса и, соответственно, со сбоями в программе вакцинации, в начале года. Британская компания AstraZeneca в январе сообщила, что не сможет выполнить свои обязательства по контракту и сократит поставки своего препарата в Европу более чем в два раза. В субботу, 13 марта, компания объявила о новых задержках в поставках. В компании поясняли, что они связаны с более низкими, чем ожидалось, темпами производства.

Проблемы также наблюдались у компаний Pfizer и BioNTech, которые разработали свою вакцину. В частности, Италия угрожала компаниям иском из-за задержек поставок, после того как они уведомили ее о сокращении почти на 30%.

По последним данным Bloomberg, в ЕС были введены 10,92 дозы вакцины на 100 человек. Для сравнения, в США этот показатель составляет 31,84, в Британии — 37,75.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
ЕС Еврокомиссия вакцинация коронавирус COVID-19
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