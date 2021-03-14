В Еврокомиссии заявили об ошибках в стратегии вакцинации от COVID-19

Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что при заказе препаратов были допущены ошибки. Он также отметил, что европейский подход отвечает интересам более богатых государств

При заказе вакцины в рамках прививочной кампании в ЕС были допущены ошибки, считает первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Об этом он рассказал в интервью Tagesspiegel.

«Это правда, что при заказе вакцин как в Брюсселе, так и в государствах-членах были допущены ошибки», — сказал Тиммерманс, уточнив, однако, что совместный заказ вакцин в ЕС был правильным решением.

При этом Тиммерманс считает, что европейский подход в этом вопросе «отвечает интересам более богатых государств», таких как Германия.

Первый замглавы Еврокомиссии также подчеркнул, что итоги прививочной кампании необходимо подводить только после завершения пандемии. «Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не так, а что сделали правильно», — пояснил Тиммерманс.