BioNTech создала союз для ликвидации дефицита вакцин в Европе

Альянс из 13 фармацевтических компаний должен до конца года произвести 2 млрд доз вакцины от COVID-19. В BioNTech признали, что из-за экспортных ограничений и сложной цепочки поставок сырья достичь этой цели будет непросто

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Немецкая фармацевтическая компания BioNTech, которая вместе с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса, создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки препаратов от COVID-19 в Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В новый конгломерат вошли 13 фармацевтических организаций, среди которых Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года.

По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer. Большинство из участников объединения базируются на территории Евросоюза. В компании однако отметили, что новые экспортные ограничения, введенные властями ЕС, Великобритании и США в последние месяцы, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.

Кроме того, в BioNTech признали, что большое количество партнеров и сложная цепочка поставок могут затруднить достижение цели и удовлетворение европейского спроса на вакцины от COVID-19.