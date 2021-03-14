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BioNTech создала союз для ликвидации дефицита вакцин в Европе

Альянс из 13 фармацевтических компаний должен до конца года произвести 2 млрд доз вакцины от COVID-19. В BioNTech признали, что из-за экспортных ограничений и сложной цепочки поставок сырья достичь этой цели будет непросто
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech, которая вместе с американской Pfizer разработала вакцину от коронавируса, создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки препаратов от COVID-19 в Европе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В новый конгломерат вошли 13 фармацевтических организаций, среди которых Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года.

По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer. Большинство из участников объединения базируются на территории Евросоюза. В компании однако отметили, что новые экспортные ограничения, введенные властями ЕС, Великобритании и США в последние месяцы, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.

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Фото:Fabian Bimmer / Reuters

Кроме того, в BioNTech признали, что большое количество партнеров и сложная цепочка поставок могут затруднить достижение цели и удовлетворение европейского спроса на вакцины от COVID-19.

В рамках нового альянса немецкая компания планирует расширить и собственное производство: в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 млн доз вакцины в год. Его продукция пойдет, в первую очередь, в страны ЕС.

О нехватке вакцин в Европе и проблемах с их поставками власти отдельных стран и ЕС начали говорить еще в январе. 13 марта компания AstraZeneca заявила, что недопоставит в ЕС 10 млн доз из запланированных 40 млн в связи с экспортными ограничениями.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что чиновники ЕС неравномерно распределяют вакцины между странами блока. По его словам, члены ЕС должны получать партии препаратов от коронавируса в расчете на душу населения. Однако Мальта получает в три раза больше доз, чем Болгария, а Нидерланды — вдвое больше Хорватии.

Согласно онлайн-трекеру Bloomberg, в Европе вакцину поставили уже 48,5 млн человек. Первый компонент вакцины получили 7,4% населения, обе дозы — 3,2%. Уровень вакцинации в ЕС составляет 10,92 дозы на 100 человек. Для сравнения, в США этот показатель 31,84, в Великобритании 37,75, а в Израиле — 102,15.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Европа Фармкомпании
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