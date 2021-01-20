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Пандемия коронавируса ,  
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В Италии пригрозили подачей иска к Pfizer из-за задержки поставок вакцины

Американская компания уведомила Италию о временном сокращении поставок препарата на 29%, власти сочли, что это негативно скажется на прививочной кампании. В Pfizer объясняли, что задержки связаны с реорганизацией производства
Pfizer PFE $36,78 +0,19% Купить
Фото: Victoria Jones / Getty Images
Фото: Victoria Jones / Getty Images

Италия рассматривает возможность подать иск против американской компании Pfizer из-за задержки поставок вакцины от коронавирусной инфекции, которую та разработала совместно с немецкой BioNTech. Об этом заявил министр по региональным проблемам Франческо Бочча, передает La Repubblica.

«Мы требуем ясности и уважения к нашей стране <...>. Даже если мы первые в Европе применяем вакцину, нам нужна ясность в отношении еженедельного распределения препарата», — заявил министр. По словам Боччи, «никаких односторонних сокращений без предварительного уведомления» быть не должно.

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На прошлой неделе Pfizer уведомила власти Италии, что с 18 января сократит поставки вакцины в страну на 29%, сообщил итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури. По его словам, Рим изучает вопрос о возможности принять штрафные меры в отношении компании.

На задержки пожаловались и другие страны Евросоюза. 15 января Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония направили в Еврокомиссию письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за планов Pfizer сократить поставки и указали, что сложившаяся ситуация влияет на запланированные графики вакцинации.

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Общество
Фото:Johanna Geron / Reuters

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что задержка связана с реорганизацией производства. Об этом ранее сообщили и в Pfizer. В американской компании пообещали вернуться к исходному графику поставок с 25 января, а с середины февраля увеличить их объем.

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Массовая вакцинация в Евросоюзе началась 27 декабря. Вакцина разработки Pfizer и BioNTech стала первым препаратом, использование которого одобрил европейский регулятор. Для первого этапа европейской прививочной кампании вакцину производят на заводах Pfizer в Бельгии. 6 января Евросоюз дал условное разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Оно означает, что компания продолжит предоставлять результаты испытаний в течение двух лет.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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