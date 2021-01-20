В Италии пригрозили подачей иска к Pfizer из-за задержки поставок вакцины

Американская компания уведомила Италию о временном сокращении поставок препарата на 29%, власти сочли, что это негативно скажется на прививочной кампании. В Pfizer объясняли, что задержки связаны с реорганизацией производства

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Италия рассматривает возможность подать иск против американской компании Pfizer из-за задержки поставок вакцины от коронавирусной инфекции, которую та разработала совместно с немецкой BioNTech. Об этом заявил министр по региональным проблемам Франческо Бочча, передает La Repubblica.

«Мы требуем ясности и уважения к нашей стране <...>. Даже если мы первые в Европе применяем вакцину, нам нужна ясность в отношении еженедельного распределения препарата», — заявил министр. По словам Боччи, «никаких односторонних сокращений без предварительного уведомления» быть не должно.

На прошлой неделе Pfizer уведомила власти Италии, что с 18 января сократит поставки вакцины в страну на 29%, сообщил итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури. По его словам, Рим изучает вопрос о возможности принять штрафные меры в отношении компании.

На задержки пожаловались и другие страны Евросоюза. 15 января Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония направили в Еврокомиссию письмо, в котором выразили обеспокоенность из-за планов Pfizer сократить поставки и указали, что сложившаяся ситуация влияет на запланированные графики вакцинации.