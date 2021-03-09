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В ЕС заявили о нежелании быть «козлами отпущения» из-за поставок вакцины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала AstraZeneca за перебои с поставками вакцины от коронавируса в ЕС и призвала ее объясниться. По ее словам, Еврокомиссия «устала быть козлом отпущения» из-за темпов вакцинации

Европейская комиссия (ЕК) «устала быть козлом отпущения» из-за медленных темпов вакцинации от коронавируса, заявила ее глава Урсула фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

Она раскритиковала компании, производящие вакцину, в частности, AstraZeneca из-за того, что та, по ее словам, не хранила дозы препарата, когда начала производить его в Европе.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что пока компания не объяснит, почему в Европу не поступает вакцина, в Еврокомиссии будут видеть проблему в поставках препарата за пределы ЕС.

«Я думаю, что ответственность за организацию поставок лежит на компании», — заключила глава ЕК.

Bloomberg сообщает, что AstraZeneca отправила в ЕС около 10,7 млн доз вакцины, тогда как до конца марта она обязалась поставить 40 млн доз.

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Фото:Michael Matthey / imago-images.de / Global Look Press

Перебои с поставками вакцины начались в Европе в январе. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявляла, что AstraZeneca не сможет поставить обговоренный объем вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года и вынуждена будет урезать его вдвое.

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В конце февраля стало известно, что поставки во втором квартале также сокращаются: будет поставлено менее половины от того, что планировалось по договору (180 млн доз).

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Глава компании Паскаль Сорио объяснял, что с производством основного компонента вакцины возникли сложности, но заверял, что в AstraZeneca работают над решением проблемы.

По данным трекера Bloomberg. в Европе сделали 9,35 прививки на 100 человек. Для сравнения, в США сделали 27,74 инъекций, в Великобритании — 35,21.

В итоге такие «вялые» темпы вакцинации вызвали беспокойство у инвесторов, которые допускают, что это может отсрочить восстановление экономики Евросоюза и возобновление работы бизнеса, сообщало агентство. Европейские фонды третью неделю фиксируют отток капитала, уточняло издание.

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Источник: JHU
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Автор
Мария Лисицына
вакцина Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия коронавирус COVID-19
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