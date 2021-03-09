В ЕС заявили о нежелании быть «козлами отпущения» из-за поставок вакцины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала AstraZeneca за перебои с поставками вакцины от коронавируса в ЕС и призвала ее объясниться. По ее словам, Еврокомиссия «устала быть козлом отпущения» из-за темпов вакцинации

Европейская комиссия (ЕК) «устала быть козлом отпущения» из-за медленных темпов вакцинации от коронавируса, заявила ее глава Урсула фон дер Ляйен, передает Bloomberg.

Она раскритиковала компании, производящие вакцину, в частности, AstraZeneca из-за того, что та, по ее словам, не хранила дозы препарата, когда начала производить его в Европе.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что пока компания не объяснит, почему в Европу не поступает вакцина, в Еврокомиссии будут видеть проблему в поставках препарата за пределы ЕС.

«Я думаю, что ответственность за организацию поставок лежит на компании», — заключила глава ЕК.

Bloomberg сообщает, что AstraZeneca отправила в ЕС около 10,7 млн доз вакцины, тогда как до конца марта она обязалась поставить 40 млн доз.