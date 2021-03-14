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Пандемия коронавируса ,  
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В половине регионов Италии ужесточат коронавирусные ограничения

Девять областей переходят в красную зону с максимальными ограничениями, все остальные регионы с понедельника станут «оранжевыми». Из-за новой вспышки COVID-19 в стране выявляется около 27 тыс. заболевших в сутки
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

С 15 марта в десяти областях Италии начнут действовать более строгие ограничения в связи с новой вспышкой заболеваемости COVID-19. Соответствующее постановление выпустило правительство страны, сообщает Ansa.

В Италии действует трехуровневая система ограничений, когда в зависимости от эпидемиологической угрозы в провинциях и отдельных муниципалитетах вводятся желтый, оранжевый или красный уровни опасности. Согласно новым карантинным мерам, в стране больше не остается желтых зон. Исключением является остров Сардиния — он является «белым», там не действуют ограничения.

В красную зону переходят Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Ломбардия, Марке, Пьемонт, Апулия, Венето и автономная провинция Тренто. Все остальные итальянские области переходят в оранжевую зону.

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Фото:Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

В «красных» регионах людям запрещают выходить из дома без крайней необходимости, все объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек закрыты. В оранжевых зонах итальянцы не могут покидать пределы своих населенных пунктов и регионов (исключение — поездки на работу или для лечения). Все бары и рестораны могут работать только навынос или на доставку.

Ограничения продлятся с понедельника до 6 апреля. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что меры необходимы, поскольку страна через год после начала пандемии столкнулась с новой волной инфекции.

Ужесточение карантина в Италии происходит на фоне роста числа заражений — накануне суточный прирост инфицированных коронавирусом составил 27 тыс. человек, 380 человек умерли. Количество одномоментно болеющих граждан вернулось к показателю в полмиллиона человек.

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Фото:Mourad Balti Touati / EPA / ТАСС

В конце февраля итальянские власти усилили санитарные меры в Милане и Турине из-за роста числа заразившихся новыми штаммами коронавируса. Затем власти объявили, что в период пасхальных праздников с 3 по 5 апреля территория всей страны станет временно красной зоной.

В начале марта на севере Италии выявили «нигерийский» вариант COVID-19. Из-за новой волны коронавирусной инфекции власти отменили поставку 250 тыс. доз вакцин в Австралии. Драги заявлял, что для преодоления кризиса, вызванного пандемией, необходимо ускорять вакцинацию.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Италия карантин
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