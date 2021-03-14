В половине регионов Италии ужесточат коронавирусные ограничения

Девять областей переходят в красную зону с максимальными ограничениями, все остальные регионы с понедельника станут «оранжевыми». Из-за новой вспышки COVID-19 в стране выявляется около 27 тыс. заболевших в сутки

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

С 15 марта в десяти областях Италии начнут действовать более строгие ограничения в связи с новой вспышкой заболеваемости COVID-19. Соответствующее постановление выпустило правительство страны, сообщает Ansa.

В Италии действует трехуровневая система ограничений, когда в зависимости от эпидемиологической угрозы в провинциях и отдельных муниципалитетах вводятся желтый, оранжевый или красный уровни опасности. Согласно новым карантинным мерам, в стране больше не остается желтых зон. Исключением является остров Сардиния — он является «белым», там не действуют ограничения.

В красную зону переходят Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Ломбардия, Марке, Пьемонт, Апулия, Венето и автономная провинция Тренто. Все остальные итальянские области переходят в оранжевую зону.

В «красных» регионах людям запрещают выходить из дома без крайней необходимости, все объекты торговли, кроме продовольственных магазинов и аптек закрыты. В оранжевых зонах итальянцы не могут покидать пределы своих населенных пунктов и регионов (исключение — поездки на работу или для лечения). Все бары и рестораны могут работать только навынос или на доставку.