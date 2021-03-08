Премьер Италии назвал способ преодолеть коронавирусный кризис

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Для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, необходимо ускорить вакцинацию. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги в своем видеообращении, опубликованном на сайте итальянского кабмина.

«Пандемия еще не побеждена, однако уже имеется план ускоренной вакцинации. <...> Согласно плану, первыми вакцинацию пройдут лица, находящиеся в группе риска», — сказал он.

Драги отметил, что в результате пандемии более миллиона итальянцев оказались за чертой бедности, многие потеряли работу. По словам премьера, ускоренная вакцинация поможет решить эти проблемы.

В конце февраля итальянские власти вновь ужесточили ограничения в связи с распространением пандемии в стране. Власти усилили санитарно-эпидемиологический надзор в Ломбардии и Пьемонте, в частности в городах Милан и Турин, которые расположены на севере страны. Среди мер упоминается закрытие баров и ресторанов, а также ограничение на передвижение граждан, включая запрет на выезд из городов.