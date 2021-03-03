В Италии выявили «нигерийский штамм» коронавируса

На севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили «нигерийский штамм». Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, сообщает ANSA.

«Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», — заявил Карузо.

Ранее власти Италии ужесточили действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В основном ограничения затронули север страны, в частности города Милан и Турин. Оба региона с 1 марта, были включены в классификацию зон риска как «оранжевые». В эту же категорию включили область Марке, расположенную в центральной части страны и имеющую выход к Адриатическому морю. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) будут обозначаться как «красные» зоны. Среди ограничительных мер говорится о закрытии баров и ресторанов, а также о запрете на выезд из городов. В регионах, которые помечены как «красные», школы перейдут на онлайн-обучение.

Агентство Ansa писало, что такое решение власти приняли из-за роста числа заразившихся новыми штаммами коронавируса.