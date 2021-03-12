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Италия ввела карантин на время пасхальных праздников

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP
Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Правительство Италии ужесточило карантин из-за коронавируса на период пасхальных католических праздников: 3, 4 и 5 апреля. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

«На пасхальные праздники, с 3 по 5 апреля, меры, которые предусмотрены для красной зоны, будут применяться на всей территории страны», — приводит издание текст правительственного декрета.

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В зонах, которые отнесены к красным, гражданам запрещено передвигаться между муниципалитетами, за исключением неотложных причин. На этих территориях разрешено работать только некоторым магазинам: продуктовым, табачным лавкам и аптекам. Закрыты также салоны красоты. Спортивные и иные публичные мероприятия запрещены.

В декабре прошлого года итальянские власти аналогичным образом ужесточили санитарно-эпидемиологические меры на период рождественских праздников. Тогда всю территорию страны объявили красной зоной, гражданам запретили передвигаться между регионами, а выходить из дома можно было только при крайней необходимости: для похода на работу, в аптеку, в магазин и т.д.

На данный момент в Италии общее число случаев заболевания COVID-19 превысило 3,1 млн человек, умерли более 101 тыс.

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Источник: JHU
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