Италия ввела карантин на время пасхальных праздников

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Правительство Италии ужесточило карантин из-за коронавируса на период пасхальных католических праздников: 3, 4 и 5 апреля. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

«На пасхальные праздники, с 3 по 5 апреля, меры, которые предусмотрены для красной зоны, будут применяться на всей территории страны», — приводит издание текст правительственного декрета.

В зонах, которые отнесены к красным, гражданам запрещено передвигаться между муниципалитетами, за исключением неотложных причин. На этих территориях разрешено работать только некоторым магазинам: продуктовым, табачным лавкам и аптекам. Закрыты также салоны красоты. Спортивные и иные публичные мероприятия запрещены.

В декабре прошлого года итальянские власти аналогичным образом ужесточили санитарно-эпидемиологические меры на период рождественских праздников. Тогда всю территорию страны объявили красной зоной, гражданам запретили передвигаться между регионами, а выходить из дома можно было только при крайней необходимости: для похода на работу, в аптеку, в магазин и т.д.