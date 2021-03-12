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Пандемия коронавируса ,  
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Азербайджан одобрил использование вакцины «Спутник V»

Баку, Азербайджан
Баку, Азербайджан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Азербайджане одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на сайте азербайджанского Минздрава.

«Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики одобрило использование вакцины «Спутник V», произведенной в Российской Федерации», — говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что сейчас ведутся переговоры о доставке препарата в страну в ближайшее время.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В начале февраля азербайджанский Минздрав одобрил проведение клинических исследований комбинированного применения «Спутника V» и британской вакцины AstraZeneca. А в конце прошлого месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подписании документов на поставку обоих препаратов.

Кроме того, Алиев говорил, что Азербайджан подключился к программе Всемирной организации здравоохранения COVAX. По ней страна может получить и другие вакцины. В частности, азербайджанский президент заявил, что ожидает поставок вакцин производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.

За сутки накануне 11 марта в стране было выявлено 608 новых случаев заболевания коронавирусом и пять смертей, сообщает азербайджанский Минздрав в Facebook.

Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 238 383 случая заражения COVID-19 и 3 262 летальных исхода.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

В начале февраля ведущий медицинский журнал Lancet опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V». Исследование проводило московское отделение голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Результаты показали 91,6-процентную эффективность препарата против коронавируса.

Спутник V вакцина Азербайджан коронавирус
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