Азербайджан одобрил использование вакцины «Спутник V»

Баку, Азербайджан (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Азербайджане одобрили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится на сайте азербайджанского Минздрава.

«Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики одобрило использование вакцины «Спутник V», произведенной в Российской Федерации», — говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что сейчас ведутся переговоры о доставке препарата в страну в ближайшее время.

В начале февраля азербайджанский Минздрав одобрил проведение клинических исследований комбинированного применения «Спутника V» и британской вакцины AstraZeneca. А в конце прошлого месяца президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подписании документов на поставку обоих препаратов.

Кроме того, Алиев говорил, что Азербайджан подключился к программе Всемирной организации здравоохранения COVAX. По ней страна может получить и другие вакцины. В частности, азербайджанский президент заявил, что ожидает поставок вакцин производства компаний Moderna и Pfizer/BioNTech.