Путин обсудил с премьером Люксембурга поставки вакцины «Спутник V»

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможность поставок в эту страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Беттель обсудили текущее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны.

Ранее президент швейцарской компании Adienne Pharma & Biotech Антонио Франческо Ди Наро в интервью агентству Bloomberg сообщил о планах выпустить в Европе первые партии российской вакцины в третьем квартале 2021 года. Он отметил, что его компания была выбрана для производства вакцины по инициативе российской стороны.