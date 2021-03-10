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Путин обсудил с премьером Люксембурга поставки вакцины «Спутник V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем возможность поставок в эту страну российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

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Фото:Matteo Bazzi / EPA / ТАСС

Кроме того, Путин и Беттель обсудили текущее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. В Кремле уточнили, что разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны.

Ранее президент швейцарской компании Adienne Pharma & Biotech Антонио Франческо Ди Наро в интервью агентству Bloomberg сообщил о планах выпустить в Европе первые партии российской вакцины в третьем квартале 2021 года. Он отметил, что его компания была выбрана для производства вакцины по инициативе российской стороны.

В настоящее время Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет российскую вакцину «Спутник V» на соответствие стандартам ЕС. «Спутник V» в Европе до официального разрешения зарегистрировали Венгрия, Словакия и Северная Македония.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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