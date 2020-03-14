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Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, она лично начнет выдавать сенаторам загранпаспорта и будет делать это только в случае крайней необходимости. Кроме того, Матвиенко поручила ограничить доступ в здание Совфеда
Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Матвиенко отметила, что лично будет выдавать сенаторам загранпаспорта для выезда за рубеж и только по крайней необходимости. «Вы помните ситуацию в Госдуме, когда человек приехал из страны с опасной ситуацией с коронавирусом и не отсидел в карантине — такая ситуация недопустима», — пояснила спикер Совфеда, имея в виду депутата Катасонова, который не обеспечил самоизоляцию, вернувшись из Франции.

В России также приостановят визиты делегаций из стран, где наблюдается «опасная» ситуация по коронавирусу.Кроме того, Матвиенко поручила ограничить выдачу пропусков на вход в здание Совфеда.

Для тех сенаторов, которые соблюдают режим самоизоляции, Матвиенко поручила разработать рекомендации по удаленной работе.

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12 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, его помощников и всех контактировавших с ним депутатов. Решение было принято после того, как на недавнюю поездку во Францию с трибуны Госдумы указал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. «Он появился здесь — вторник, среда, четверг. Он уже может быть носителем этой инфекции. Отвратительное явление, ему наплевать на всех нас», — посетовал Жириновский.

Сам Катаосонов согласился с введенной мерой и сообщил, что после приезда из Франции контактировал не более чем с десятью депутатами, которых также отправили на карантин. Позднее Катасонов сообщил, что получил отрицательный результат анализа на коронавирус.

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Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта, все граждане, прибывшие в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, должны самоизолироваться на 14 дней.

Авторы: Гаяна Демурина, Анастасия Батманова
Теги: коронавирус, сенаторы, запрет
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