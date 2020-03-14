Российским сенаторам запретили выезжать за границу из-за коронавируса

По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, она лично начнет выдавать сенаторам загранпаспорта и будет делать это только в случае крайней необходимости. Кроме того, Матвиенко поручила ограничить доступ в здание Совфеда

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент РБК.

Матвиенко отметила, что лично будет выдавать сенаторам загранпаспорта для выезда за рубеж и только по крайней необходимости. «Вы помните ситуацию в Госдуме, когда человек приехал из страны с опасной ситуацией с коронавирусом и не отсидел в карантине — такая ситуация недопустима», — пояснила спикер Совфеда, имея в виду депутата Катасонова, который не обеспечил самоизоляцию, вернувшись из Франции.

В России также приостановят визиты делегаций из стран, где наблюдается «опасная» ситуация по коронавирусу.Кроме того, Матвиенко поручила ограничить выдачу пропусков на вход в здание Совфеда.

Для тех сенаторов, которые соблюдают режим самоизоляции, Матвиенко поручила разработать рекомендации по удаленной работе.