Общество , 12 мар, 13:50
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Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Сергей Катасонов и Вячеслав Володин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции, сообщает ТАСС.
Также на карантин Володин поручил отправить на карантин помощников Катасонова и всех, депутатов которые с ними контактировали.
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