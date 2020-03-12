Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним

Сергей Катасонов и Вячеслав Володин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции, сообщает ТАСС.

Также на карантин Володин поручил отправить на карантин помощников Катасонова и всех, депутатов которые с ними контактировали.

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