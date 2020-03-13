Депутат Катасонов заявил об отрицательном анализе на коронавирус

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов объявил, что не заражен коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Друзья! Спешу сообщить, что мой анализ на коронавирус — отрицательный!» — написал депутат, недавно вернувшийся из Франции.

12 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин отправил Катасонова на принудительный карантин. Вместе с депутатом Володин поручил изолировать помощников депутата и всех, кто мог близко контактировать с ним в Госдуме. По словам Катасонова, на карантин отправили около восьми его соседей по заседаниям.

Председатель Госдумы вынес решение в результате публичного заявления Владимира Жириновского. Политик обвинил Катасонова в том, что ему «наплевать на всех нас», и предположил, что тот мог заразить уже «десятки людей». Жириновский также предлагал «поучительно» лишить Катасонова депутатского мандата.

Во Франции из-за коронавируса закрыли с 13 марта на неопределенный срок Лувр и Эйфелеву башню. На территории страны выявили 3661 случай заболевания, 79 зараженных умерли.