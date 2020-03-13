ВОЗ отметила рост числа жертв вируса выше «трагической отметки» в 5 тыс.

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения, скорость распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе превысила рост числа заражений в Китае в разгар эпидемии

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Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 превысило «трагическую отметку» в 5 тыс., заявил в ходе брифинга генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.

По данным издания South China Morning Post, в мире от коронавируса умерли уже 5096 человек, по данным аккумулирующего сообщения из разных стран портала Worldometer — 5122, по данным Университета Хопкинса — 5088.

По словам главы ВОЗ, общее число заражений, информация о которых есть у ВОЗ, превысило 132 тыс. человек, случаи инфицирования выявлены в 123 странах и территориях. Особенно тяжелая ситуация складывается в Европе, отметил глава ВОЗ.

«Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19, здесь зарегистрировано больше случаев заражения и смертей, чем во всем остальном мире, за исключением Китая. Сейчас [в Европе] ежедневно регистрируется больше случаев [заражения], чем в Китае на пике эпидемии», — сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ заявил об успехах, достигнутых в борьбе с коронавирусом в Китае, Южной Корее и Сингапуре. По словам Гебреисуса, опыт этих стран наглядно доказывает, что проведение тестов и отслеживание контактов зараженных наряду с использованием мер «социального дистанцирования» могут спасти множество жизней.