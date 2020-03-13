Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта

Власти выявили шесть новых случаев инфицирования. Четверо заразившихся находятся в Москве, один — в Калининграде, еще один — в Краснодарском крае. Все госпитализированы. Краснодарец, а также трое москвичей посещали Италию.

Правительство распорядилось не пускать в страну и не выдавать визы итальянцам, а также иностранцам и лицам без гражданства, живущим в Италии.

Первый президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войны в то время, когда над всеми странами нависла общая угроза — пандемия коронавируса. По его мнению, в особенности важна ответственность «великих держав».