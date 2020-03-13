Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта
Погибшие и пострадавшие
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По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 131 тыс. человек.
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По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 44 076 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 6703 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 117 странах и территориях (плюс четыре за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки). Число выздоровевших после коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 69 тыс. человек.
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Умерли 4948 человек.