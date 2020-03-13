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Вирус из Китая ,  
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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта

Первый заразившийся COVID-19 в Китае мог появиться в ноябре, а не в декабре, как предполагали ранее; во Франции закрыли все школы; коронавирус нашли у супруги премьера Канады. Главное — в материале РБК
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 813 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 131 тыс. человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлены 44 076 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 6703 новых случая. Всего носители инфекции обнаружены в 117 странах и территориях (плюс четыре за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончались 1440 человек (плюс 310 за сутки). Число выздоровевших после коронавирусной инфекции во всем мире, по данным SCMP, превысило 69 тыс. человек.

  • Умерли 4948 человек.

Ситуация в России

  • Власти выявили шесть новых случаев инфицирования. Четверо заразившихся находятся в Москве, один — в Калининграде, еще один — в Краснодарском крае. Все госпитализированы. Краснодарец, а также трое москвичей посещали Италию.

  • Правительство распорядилось не пускать в страну и не выдавать визы итальянцам, а также иностранцам и лицам без гражданства, живущим в Италии.

  • Первый президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войны в то время, когда над всеми странами нависла общая угроза — пандемия коронавируса. По его мнению, в особенности важна ответственность «великих держав».

  • С середины февраля в России стабильно растут продажи антидепрессантов. По словам президента Союза охраны психического здоровья Натальи Треушниковой, к спросу на легкие противотревожные средства в стране мог привести стрессовый новостной фон, связанный с распространением коронавируса и проблемами в экономике страны.

Ситуация в других странах

  • В Китае в занесении коронавируса на его территорию подозревают американских военных. К такому выводу в МИДе страны пришли после того, как COVID-19 обнаружили при посмертном обследовании скончавшихся американцев, у которых ранее диагностировали грипп.

  • По данным властей, на которые ссылается SCMP, новый коронавирус начал распространяться в Китае раньше предполагаемого срока: один из первых заразившихся появился в провинции Хубэй еще 17 ноября 2019 года.

  • Как сообщили китайские ученые, коронавирус может оставаться в организме человека значительно дольше рассчитанных ранее 14 дней — около пяти недель после заражения, или 37 дней.

  • Чехия 14 марта приостановит прием заявлений на получение виз из-за распространения коронавируса. Ранее в стране на 30 дней ввели режим чрезвычайной ситуации.

  • Коронавирус обнаружили у бразильского чиновника, который посетил США с официальным визитом. В Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс с ним «практически не общались».

  • В Нью-Йорке из-за COVID-19 объявили чрезвычайное положение.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за распространения коронавирусной инфекции поручил с 16 марта закрыть все учебные заведения страны.

  • У супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо нашли коронавирус. В итоге пара пробудет вместе на карантине две недели.

  • По словам главы специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжуна Наньшаня, пандемия коронавирусной инфекции может пойти на спад к июню 2020 года.


Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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