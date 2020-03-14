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Десяти школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин

Рекомендации уйти на двухнедельные каникулы из-за коронавируса получили образовательные учреждения, где учатся дети сотрудников посольств стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Москвы рекомендовали столичным школам при посольствах иностранных государств уйти на двухнедельный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом РБК сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

13 марта ведомство направило соответствующее письмо, подписанное руководителем департамента Исааком Калиной, в десять образовательных учреждений при диппредставительствах.

В Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусом говорится, что двухнедельный карантин предлагается ввести только школам при посольствах, где учатся дети сотрудников диппредставительств государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

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Помимо этого, рекомендации уйти с 16 марта на двухнедельный карантин либо перейти на дистанционное обучение получили частные школы столицы. Депздрав направил соответствующие письма 229 негосударственным образовательным учреждениям.

В столице с 5 марта в связи с распространением коронавируса действует режим повышенной готовности. В соответствии с ним гражданам, которые вернулись из стран со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, следует обеспечить двухнедельную самоизоляцию на дому. 6 марта столичный департамент образования обязал ввести этот режим в школах и других подведомственных ему организациях. Ведомство предписало с 10 марта в течение 14 дней не допускать к занятиям детей, которые вернулись из Италии, Франции, Испании и других стран, где зафиксированы вспышки инфекции. Вместо этого школьникам должны обеспечить возможность обучаться дистанционно.

По данным властей, в России по состоянию на 13 марта выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, большинство из них (42) — россияне. Среди заболевших — двое детей и подросток.

Авторы: Егор Губернаторов, Наталия Анисимова
Теги: Москва, карантин, школы, посольства
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