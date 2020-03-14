Десяти школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин

В столице с 5 марта в связи с распространением коронавируса действует режим повышенной готовности. В соответствии с ним гражданам, которые вернулись из стран со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, следует обеспечить двухнедельную самоизоляцию на дому. 6 марта столичный департамент образования обязал ввести этот режим в школах и других подведомственных ему организациях. Ведомство предписало с 10 марта в течение 14 дней не допускать к занятиям детей, которые вернулись из Италии, Франции, Испании и других стран, где зафиксированы вспышки инфекции. Вместо этого школьникам должны обеспечить возможность обучаться дистанционно.

По данным властей, в России по состоянию на 13 марта выявлено 45 случаев заражения коронавирусом, большинство из них (42) — россияне. Среди заболевших — двое детей и подросток.