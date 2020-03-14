Десяти школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин
Власти Москвы рекомендовали столичным школам при посольствах иностранных государств уйти на двухнедельный карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом РБК сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
13 марта ведомство направило соответствующее письмо, подписанное руководителем департамента Исааком Калиной, в десять образовательных учреждений при диппредставительствах.
В Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусом говорится, что двухнедельный карантин предлагается ввести только школам при посольствах, где учатся дети сотрудников диппредставительств государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Помимо этого, рекомендации уйти с 16 марта на двухнедельный карантин либо перейти на дистанционное обучение получили частные школы столицы. Депздрав направил соответствующие письма 229 негосударственным образовательным учреждениям.