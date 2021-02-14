В Японии в районе Фукусимы произошло повторное землетрясение

В районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясение. Первое произошло накануне с магнитудой 7,1. В Японии предполагают, что землетрясение может быть афтершоком того, которое произошло в 2011 году и привело к аварии на АЭС

Фото: Kimimasa Mayama / EPA / ТАСС

На северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, произошло новое землетрясение магнитудой 5,2, говорится в сообщении Японского метеорологического агентства.

По его данным, толчки зафиксировали в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 50 км под водой. В 16:59 (10:59 мск) в районе Фукусимы произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3.

Накануне, 13 февраля в районе префектур Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,1, толчки ощущались в Токио. В результате стихийного бедствия пострадали более 100 человек, около 900 тыс. домов остались без электричества.

Из-за землетрясения из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. В результате власти решили вывести из эксплуатации часть ее энергоблоков. По их информации, объем выплеснувшейся воды был небольшим и происшествие не повлияло на охлаждение ядерного топлива.