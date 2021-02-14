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В Японии в районе Фукусимы произошло повторное землетрясение

В районе Фукусимы зафиксировали повторное землетрясение. Первое произошло накануне с магнитудой 7,1. В Японии предполагают, что землетрясение может быть афтершоком того, которое произошло в 2011 году и привело к аварии на АЭС
Фото: Kimimasa Mayama / EPA / ТАСС
Фото: Kimimasa Mayama / EPA / ТАСС

На северо-востоке Японии, в районе префектуры Фукусима, произошло новое землетрясение магнитудой 5,2, говорится в сообщении Японского метеорологического агентства.

По его данным, толчки зафиксировали в 16:31 по местному времени (10:31 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 50 км под водой. В 16:59 (10:59 мск) в районе Фукусимы произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,3.

Накануне, 13 февраля в районе префектур Фукусима и Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,1, толчки ощущались в Токио. В результате стихийного бедствия пострадали более 100 человек, около 900 тыс. домов остались без электричества.

Из-за землетрясения из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. В результате власти решили вывести из эксплуатации часть ее энергоблоков. По их информации, объем выплеснувшейся воды был небольшим и происшествие не повлияло на охлаждение ядерного топлива.

В Японии связали новое землетрясение с подземными толчками 2011 года
Общество

В Национальном метеорологическом управлении Японии предположили, что нынешние землетрясения могут быть последствием разрушительного землетрясения 2011 года. С этим также согласен профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке. «Поскольку землетрясение 2011 года было очень мощным с магнитудой 9,0, неудивительно, что десять лет спустя произошел афтершок такого масштаба», — заявил он.

Речь идет о землетрясении магнитудой 9,0, которое произошло у восточного побережья острова Хонсю в Японии в марте 2011 года и вызвало цунами. В результате стихийного бедствия погибли 25,9 тыс. человек, сообщило Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии.

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Из-за землетрясения и последовавшего за ним цунами на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. Подвальные помещения, в которых находились распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, затопило, что привело к обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. В результате ядерное топливо в реакторах энергоблоков расплавилось, и произошла пароциркониевая реакция, которая привела к накоплению водорода. На станции произошел взрыв.

Население окрестностей было эвакуировано, а в декабре 2013 года станция была закрыта. Сейчас на ее территории ведутся работы по ликвидации последствий аварии.

Автор
Виктория Полякова
Япония землетрясение Фукусима
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