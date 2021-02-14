Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж

В результате землетрясения в Японии пострадали около 150 человек, до 950 тыс. домохозяйств оказались без электричества. Землетрясение магнитудой 7,3 затронуло северо-восток страны. Оно ощущалось в том числе в столице Японии Токио. После этого последовало еще несколько афтершоков. Из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов. Из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. По информации властей, это не повлияло на охлаждение ядерного топлива. Последствия землетрясения в Японии — в фоторепортаже РБК.



Оползень на кольцевой трассе в Нихонмацу, префектура Фукусима. Разрушенная сильным землетрясением стена, префектура Фукусима.

Временный эвакуационный центр с перегородками для социального дистанцирования после вспышки COVID-19 в Соме, префектура Фукусима. Сломанные ворота в Коори, префектура Фукусима.

Женщина убирает разбитую посуду в своем магазине. Поврежденная дорога. Оползень, вызванный сильным землетрясением, перекрыл скоростную автомагистраль Джобан в Соме, префектура Фукусима. Последствия землетрясения в одной из библиотек. Поврежденное здание после землетрясения в городе Сома, префектура Фукусима. Рабочий убирает разбитые бутылки в винном магазине.

Обрушившаяся наружная стена здания, вызванная сильным землетрясением,на улице Иваки, префектура Фукусима.