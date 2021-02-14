Общество , 14 фев, 16:36
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Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж
В результате землетрясения в Японии пострадали около 150 человек, до 950 тыс. домохозяйств оказались без электричества. Землетрясение магнитудой 7,3 затронуло северо-восток страны. Оно ощущалось в том числе в столице Японии Токио. После этого последовало еще несколько афтершоков. Из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов. Из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. По информации властей, это не повлияло на охлаждение ядерного топлива. Последствия землетрясения в Японии — в фоторепортаже РБК.
Оползень на кольцевой трассе в Нихонмацу, префектура Фукусима.
Разрушенная сильным землетрясением стена, префектура Фукусима.
Временный эвакуационный центр с перегородками для социального дистанцирования после вспышки COVID-19 в Соме, префектура Фукусима.
Сломанные ворота в Коори, префектура Фукусима.
Женщина убирает разбитую посуду в своем магазине.
Поврежденная дорога.
Оползень, вызванный сильным землетрясением, перекрыл скоростную автомагистраль Джобан в Соме, префектура Фукусима.
Последствия землетрясения в одной из библиотек.
Поврежденное здание после землетрясения в городе Сома, префектура Фукусима.
Рабочий убирает разбитые бутылки в винном магазине.
Обрушившаяся наружная стена здания, вызванная сильным землетрясением,на улице Иваки, префектура Фукусима.