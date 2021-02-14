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Последствия землетрясения в Японии. Фоторепортаж

В результате землетрясения в Японии пострадали около 150 человек, до 950 тыс. домохозяйств оказались без электричества. Землетрясение магнитудой 7,3 затронуло северо-восток страны. Оно ощущалось в том числе в столице Японии Токио. После этого последовало еще несколько афтершоков. Из-за обвалов оказались перекрыты некоторые дороги, нарушено движение скоростных поездов. Из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива на атомной электростанции «Фукусима-2» выплеснулась часть радиоактивной воды. По информации властей, это не повлияло на охлаждение ядерного топлива. Последствия землетрясения в Японии — в фоторепортаже РБК.
Фото:Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters
Оползень на кольцевой трассе в Нихонмацу, префектура Фукусима. 
 
Фото:Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters
Разрушенная сильным землетрясением стена, префектура Фукусима. 
 
Фото:Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters
Временный эвакуационный центр с перегородками для социального дистанцирования после вспышки COVID-19 в Соме, префектура Фукусима. 
Фото:Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters
Сломанные ворота в Коори, префектура Фукусима. 
 
Фото:Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters
Женщина убирает разбитую посуду в своем магазине. 
Фото:TenzinMiyu / Twitter
Фото: TenzinMiyu / Twitter
Поврежденная дорога. 
Фото:Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters
Оползень, вызванный сильным землетрясением, перекрыл скоростную автомагистраль Джобан в Соме, префектура Фукусима. 
Фото:Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters
Последствия землетрясения в одной из библиотек. 
Фото:Du Xiaoyi / XinHua / Global Look Press
Фото: Du Xiaoyi / XinHua / Global Look Press
Поврежденное здание после землетрясения в городе Сома, префектура Фукусима. 
  
Фото:Kyodo / Reuters
Фото: Kyodo / Reuters
Рабочий убирает разбитые бутылки в винном магазине. 
 
Фото:Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters
Обрушившаяся наружная стена здания, вызванная сильным землетрясением,на улице Иваки, префектура Фукусима. 
Фото:Kimimasa Mayama / EPA / ТАСС
Фото: Kimimasa Mayama / EPA / ТАСС
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