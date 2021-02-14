На АЭС в Фукусиме из-за землетрясения вылилась радиоактивная вода

Вид на АЭС в Фукусиме (Фото: KYODO Kyodo / Reuters)

В Японии, на атомной электростанции «Фукусима» из бассейнов для хранения отработанного ядерного топлива из-за землетрясения вылилась радиоактивная вода, передает японская газета «Иомиури».

Комиссия по ядерному регулированию на фоне землетрясения решила вывести из эксплуатации часть энергоблоков «Фукусимы-2», где расплескалась вода. Происшествие не повлияло на охлаждение ядерного топлива.

На «Фукусиме-1» радиоактивная вода также вылилась из своего резервуара, но не вышла за его плотину.

В районе префектур Фукусима и Мияги вечером 13 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился на расстоянии 60 км от берега.