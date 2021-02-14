Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, пострадали жители префектуры Фукусима, Мияги и нескольких других районов. Информации о погибших нет. Также сообщается, что в результате землетрясения без электричества остались около 900 тыс. домов. К утру проблему удалось устранить, без света остаются лишь несколько сотен зданий в Фукусиме.

Телеканал NHK со ссылкой на экстренные службы передает, что в результате землетрясения пострадали 104 человека в префектурах Фукусиме, Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама, Тиба, Канагава и Гумма. Многие пострадавшие получили травмы при падении.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск) в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 55 км, толчки ощущались в Токио.