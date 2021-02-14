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Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек

Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 100 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, пострадали жители префектуры Фукусима, Мияги и нескольких других районов. Информации о погибших нет. Также сообщается, что в результате землетрясения без электричества остались около 900 тыс. домов. К утру проблему удалось устранить, без света остаются лишь несколько сотен зданий в Фукусиме.

Телеканал NHK со ссылкой на экстренные службы передает, что в результате землетрясения пострадали 104 человека в префектурах Фукусиме, Мияги, Ибараки, Тотиги, Сайтама, Тиба, Канагава и Гумма. Многие пострадавшие получили травмы при падении.

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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в 23:08 (17:08 мск) в Тихом океане в районе префектуры Фукусима. Очаг залегал на глубине 55 км, толчки ощущались в Токио.

Представитель национального метеорологического управления Японии предположил, что произошедшее может быть последствием разрушительного землетрясения 2011 года. Также об этом заявил профессор Института исследования землетрясений Токийского университета Кенджи Сатаке. По его словам, «неудивительно, что десять лет спустя произошел афтершок такого масштаба».

Сейсмологи предупредили, что в ближайшую неделю могут возникнуть повторные подземные толчки высокой мощности. Премьер Японии Ёсихиде Суга рекомендовал гражданам страны оставаться дома.

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